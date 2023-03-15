День фінансів: справа «боргу Януковича», прогнози курсу долара у 2023 році, що буде з тарифами на воду — Finance.ua

День фінансів: справа «боргу Януковича», прогнози курсу долара у 2023 році, що буде з тарифами на воду Сьогодні 17:50

Середа, 15 березня. Який курс долара в Україні прогнозують експерти різних організацій, та скільки зараз можна заробити на депозиті.

Справа «боргу Януковича». Верховний суд Великої Британії виніс Верховний суд Великої Британії виніс рішення на користь України у справі про випущені за часів президентства Віктора Януковича єврооблігації на суму 3 млрд доларів. Позов тепер буде передано на повний судовий розгляд для розслідування російської агресії.

Песимістичний та оптимістичний прогнози курсу долара у 2023 році. Експерти різних організацій Експерти різних організацій озвучили сценарії курсу долара в Україні. Аналітики представили такі прогнози: Concorde Capital — прогнозують долар по 36,6 грн на кінець року, найоптимістичніший прогноз; Oxford Economics — 39 грн/дол.; Dragon Capital — 43 грн/дол.; IER/GET — 42 грн/дол.; Morgan Stanley — 45 грн/дол., найпесимістичніший прогноз; Sense Bank — 43 грн/дол.; ICU — 40,2 грн/дол.

Нові тарифи на воду. На сайті НКРЕКП з’явилась постанова про слухання щодо підвищення тарифів центрального водопостачання та водовідведення. Самі підвищення будуть проходити поетапно з квітня по липня 2023 року. У середньому вартість послуг На сайті НКРЕКП з’явилась постанова про слухання щодо підвищення тарифів центрального водопостачання та водовідведення. Самі підвищення будуть проходити поетапно з квітня по липня 2023 року. У середньому вартість послуг планують збільшити на 15% . Як пояснили в Асоціації «Укрводоканалекологія», основними причинами ймовірного подорожчання водопостачання є зростання вартості електроенергії, реагентів, матеріалів.

Також говорять про те, що на початку наступного тижня у низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон через потепління.

Ринок мікрокредитів реформують. Нацбанк готує суттєві зміни на Нацбанк готує суттєві зміни на ринку мікрофінансового кредитування . Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, по-перше, буде встановлений максимальний розмір реальної денної процентної ставки — не більше 0,8% на день (сьогодні це значення для мікрокредитів сягає в середньому 3,5%). По-друге, НБУ хоче отримати мандат на право встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.

До речі, уряд оптимізував державні програми «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%». Постанова передбачає скасування компенсаційних ставок за кредитами та компенсаційної винагороди за лізингом на рівні 0% річних.

щодо депозитів, то через підвищення нормативів обов’язкового резервування великі банки змушені боротися за вкладників, переглядаючи свої депозитні пропозиції. Так, одразу разу шість фінустанов , то через підвищення нормативів обов’язкового резервування великі банки змушені боротися за вкладників, переглядаючи свої депозитні пропозиції. Так, одразу разу шість фінустанов підвищили дохідність депозитів у гривні.

Націоналізація банків підсанкційних власників. Народні депутати внесли до парламенту законопроєкт щодо удосконалення процедури Народні депутати внесли до парламенту законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Йдеться про спрощення процедури націоналізації банків, що належать особам, які перебувають під санкціями

Пільгове розмитнення авто. У Верховній Раді запропонували дозволити У Верховній Раді запропонували дозволити пільгове ввезення транспортних засобів до України для учасників бойових дій. Ініціатори проєкту закону пропонують звільнити від сплати податків ввезення на територію України одного автомобіля кожним учасником бойових дій.

Перед тим як купувати вживаний автомобіль, варто перевірити, чи не потрапляв він у ДТП, щоб потім не мати неприємні наслідки. Про те, як перевірити авто щодо участі в ДТП, розповідаємо тут.

OpenAI офіційно представив GPT-4. Компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4, який здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально. «Ми витратили 6 місяців, щоб зробити GPT-4 безпечнішим і більш узгодженим. За нашими внутрішніми оцінками, GPT-4 на 82% рідше реагує на запити щодо забороненого контенту і на 40% частіше надає фактичні відповіді, ніж GPT-3.5», — розповіли в компанії.

Робота Glovo під час війни. Іспанська компанія Glovo запрацювала в Україні ще в жовтні 2018 року. Саме з України сервіс розпочав свій шлях у країни Східної Європи. Finance.ua вирішив поспілкувався з гендиректоркою Glovo в Україні щодо викликів та можливостей, які розкрила війна. Розпитали й про кур’єрів, співпрацю з малим бізнесом, конкурентів, плани в умовах невизначеності:

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