День фінансів: справа Альфа-Банку, реєстр пошкодженого майна, 17 млрд євро заморожених російських активів — Finance.ua

День фінансів: справа Альфа-Банку, реєстр пошкодженого майна, 17 млрд євро заморожених російських активів Вчора 18:00

П’ятниця, 14 жовтня. Фрідман готовий передати Альфа-Банк державі, а Маск відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні.

Справа Альфа-Банку. Співвласник банку Михайло Фрідман Співвласник банку Михайло Фрідман надіслав листа голові НБУ Андрію Пишному, в якому підтвердив готовність докапіталізувати фінансову установу на $1 млрд, а в разі рішення уряду чи Національного банку щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру, акціонери готові безоплатно передати його акції.

Нацбанк закликає FATF включити росію до «чорного списку». Регулятор закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей виключити російську федерацію з числа країн-членів та включити до «чорного списку FATF». Регулятор закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей виключити російську федерацію з числа країн-членів та включити до «чорного списку FATF». Рішення мають бути ухвалені у відповідь на порушення рф основоположних принципів міжнародного права.

Дохідність депозитів. Новий голова НБУ Андрій Пишний вважає чинну облікову ставку НБУ, яка наразі становить 25% річних, адекватною, і пообіцяв зберегти її поки що на поточному рівні. Збереження ключової ставки НБУ на поточному рівні означатиме, що на депозитну політику банків впливатимуть інші чинники, Новий голова НБУ Андрій Пишний вважає чинну облікову ставку НБУ, яка наразі становить 25% річних, адекватною, і пообіцяв зберегти її поки що на поточному рівні. Збереження ключової ставки НБУ на поточному рівні означатиме, що на депозитну політику банків впливатимуть інші чинники, вважають експерти

Готівку з карток «Простір» дозволили знімати на касах. Кожен держатель картки національної платіжної системи «Простір» зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу. Максимальний ліміт — Кожен держатель картки національної платіжної системи «Простір» зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу. Максимальний ліміт — 6000 гривень за одну операцію

Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Зараз через застосунок Дія та ЦНАПи подано майже 300 тисяч заявок про зруйноване житло. Це більше ніж 19 мільйонів метрів квадратних, які можна зафіксувати. При цьому влада очікує, що реальна цифра пошкоджень значно більша. Голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, Зараз через застосунок Дія та ЦНАПи подано майже 300 тисяч заявок про зруйноване житло. Це більше ніж 19 мільйонів метрів квадратних, які можна зафіксувати. При цьому влада очікує, що реальна цифра пошкоджень значно більша. Голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, як працюватиме реєстр пошкодженого та знищеного майна після ухвалення відповідного законопроєкту.

Шуляк також повідомила, що парламент працює над низкою законопроєктів, які допоможуть швидко, ефективно та прозоро відновити зруйновану інфраструктуру та житло українців.

Заморожено російські активи на понад 17 млрд євро. У країнах Євросоюзу наразі заморожено У країнах Євросоюзу наразі заморожено 17,4 млрд євро банківських активів російського походження. 90% цих фондів припадають на сім держав-членів. Як заявив член Єврокомісії з юстиції Дідьє Рейндерс, важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали комісії про повні суми, які можливо заморозити.

Кабмін заборонив усім державним замовникам здійснювати закупівлі у постачальників, що пов’язані з росією або білоруссю. Це стосується як органів влади, так і установ та підприємств.

Квартири в Україні продаватимуть по-новому. Попит на новобудови впав на 90%. Українці бояться робити довгострокові інвестиції. На думку аналітиків, активізувати ринок, поки триває війна, неможливо. З такими перспективами ринку новобудов погоджуються і нардепи. Саме тому їх пропонують частково Попит на новобудови впав на 90%. Українці бояться робити довгострокові інвестиції. На думку аналітиків, активізувати ринок, поки триває війна, неможливо. З такими перспективами ринку новобудов погоджуються і нардепи. Саме тому їх пропонують частково звільнити від податків

Маск відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні. У SpaceX заявили, що не можуть більше У SpaceX заявили, що не можуть більше фінансувати роботу Starlink в Україні . Компанія надіслала лист Пентагону, в якому просить взяти фінансування на себе. Як стверджують у SpaceX, на оплату послуг потрібно понад $120 млн до кінця цього року та близько $400 млн за наступний рік.

Програмні РРО. Реєстратор розрахункових операцій — термін в українському законодавстві, що визначає фіскальний касовий апарат як засіб державного контролю за обігом безготівкових і готівкових коштів, обліком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями. У новому матеріалі Finance.ua розбирався, які є види, хто й коли з підприємців має його використовувати, і в чому переваги програмного РРО:

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