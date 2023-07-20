День фінансів: сплата ЄСВ для ФОП, 13 неординарних вакансій липня, ситуація на ринку житла — Finance.ua

День фінансів: сплата ЄСВ для ФОП, 13 неординарних вакансій липня, ситуація на ринку житла Сьогодні 17:50

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Сплата ЄСВ для ФОП. 30 червня 2023 року парламент в цілому проголосував за відміну пільгової 30 червня 2023 року парламент в цілому проголосував за відміну пільгової податкової ставки у 2% (законопроєкт № 8401). Законопроєкт уже направлено на підпис президенту, на сайті Ради є текст із підписом голови парламенту. Тож уже можна робити висновок про те, що добровільну сплату ЄСВ для фізосіб-підприємців (ФОПів) лишили до кінця воєнного стану.

Офіційний курс долара. Наразі у Національного банку України немає Наразі у Національного банку України немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара в той чи інший бік на тлі підсилення гривні.

До речі, в новому відео наш експерт Олексій Козирєв розповів, що буде із зерновою угодою та як це вплине на курс долара: 📽️

Онлайн-система бронювання робітників. Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації планують впровадити механізм електронного бронювання військовозобов'язаних працівників.

13 неординарних вакансій липня. Аналітики порталу robota.ua Аналітики порталу robota.ua підготували свіжу добірку цікавих та неординарних вакансій. Дізнайтеся, які неординарні вакансії сьогодні пропонують в Україні та чого роботодавці очікують від потенційних співробітників.

Ситуація на ринку житла. Восени експерти Восени експерти очікують деякого пожвавлення. Причини для таких прогнозів різні: від традиційного пожвавлення ділової активності восени, психологічної потреби жити далі навіть під час війни — до запуску нової програми кредитування від Укрфінжитло, яка почне працювати з 1 серпня.

Грошове забезпечення військових у 2023 році. Військові в Україні, окрім грошового Військові в Україні, окрім грошового забезпечення , мають право на різні виплати, доплати та винагороди, як під час військової служби, так і після звільнення.

Що питатимуть для дозволу на в'їзд до ЄС. Дозволи на Дозволи на поїздку до ЄС для туристів із третіх країн мають набути чинності у 2024 році. Авторизації для в'їзду до Шенгену підлягатимуть громадяни 60 безвізових країн, включаючи Україну.

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