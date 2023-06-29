День фінансів: скільки єдиного податку сплатили підприємці, електронна акцизна марка, гранти для ветеранів — Finance.ua

День фінансів: скільки єдиного податку сплатили підприємці, електронна акцизна марка, гранти для ветеранів Сьогодні 17:50

У четвер, 29 червня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 9346−1д, який є виконанням одразу двох «структурних маяків» з програми МВФ. Також Рада ратифікувала три економічні угоди з ЄС.

ЄС і НАТО представили рекомендації для захисту критичної інфраструктури.

Рада перенаправила гроші з фонду регіонального розвитку на армію і закупку техніки.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 8287, яким запроваджується електронна акцизна марка.

Рада розширила список тих, хто підлягає мобілізації. Згідно з яким військовозобов'язаним надається відстрочка від мобілізації. Норму було проголосовано у законопроекті № 9342 про доплати та відпустки для військових.

3 млн грн ветеранам на власний бізнес. нова програма «Варто» для підтримки ветеранського бізнесу від Українського ветеранського фонду. Про це повідомилив організації. Сума — від 500 тисяч до 3 млн грн. Стартувала нова програма «Варто» для підтримки ветеранського бізнесу від Українського ветеранського фонду. Про це повідомилив організації. Сума — від 500 тисяч до 3 млн грн.

Скільки єдиного податку сплатили підприємці у 2023. Державна податкова служба Державна податкова служба порахувала , скільки коштів сплатили до бюджету підприємці за перші п’ять місяців 2023 року. ДПС вказують, що малий бізнес та частина підприємців використовує державні переваги, які надані у період воєнного часу. Зокрема це стосується платників 1 та 2 групи, які з квітня 2022 року у разі надзвичайного стану можуть використовувати право не сплачувати щомісячні внески єдиного податку.

Податкова та митна сфера. Президент Володимир Зеленський обіцяє Президент Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.

Відмова від готівки. Банківська система України готова до Банківська система України готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але така практика не впроваджувалась в жодній країні світу.Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час пресбрифінгу. За її словами, українська банківська система готова до відмови від готівки.

Також у Нацбанку заявили про втрату популярності валютних вкладів. У Національному банку спостерігають значне сповільнення припливу нових депозитів в іноземній валюті, що вказує на зменшення популярності такого інструменту серед населення.

Інші країни та Україна:

Польща погодилася скасувати агроблокаду України після 15 вересня.

Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф.

Литва перекрила транзитний канал до росії та білорусі.

Ще одна європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців.

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