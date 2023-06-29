День фінансів: скільки єдиного податку сплатили підприємці, електронна акцизна марка, гранти для ветеранів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: скільки єдиного податку сплатили підприємці, електронна акцизна марка, гранти для ветеранів

21
У четвер, 29 червня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 9346−1д, який є виконанням одразу двох «структурних маяків» з програми МВФ. Також Рада ратифікувала три економічні угоди з ЄС.
  • ЄС і НАТО представили рекомендації для захисту критичної інфраструктури.
  • Рада перенаправила гроші з фонду регіонального розвитку на армію і закупку техніки.
  • Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 8287, яким запроваджується електронна акцизна марка.
  • Рада розширила список тих, хто підлягає мобілізації. Згідно з яким військовозобов'язаним надається відстрочка від мобілізації. Норму було проголосовано у законопроекті № 9342 про доплати та відпустки для військових.
3 млн грн ветеранам на власний бізнес. Стартувала нова програма «Варто» для підтримки ветеранського бізнесу від Українського ветеранського фонду. Про це повідомилив організації. Сума — від 500 тисяч до 3 млн грн.
Скільки єдиного податку сплатили підприємці у 2023. Державна податкова служба порахувала, скільки коштів сплатили до бюджету підприємці за перші п’ять місяців 2023 року. ДПС вказують, що малий бізнес та частина підприємців використовує державні переваги, які надані у період воєнного часу. Зокрема це стосується платників 1 та 2 групи, які з квітня 2022 року у разі надзвичайного стану можуть використовувати право не сплачувати щомісячні внески єдиного податку.
Податкова та митна сфера. Президент Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.
Відмова від готівки. Банківська система України готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але така практика не впроваджувалась в жодній країні світу.Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час пресбрифінгу. За її словами, українська банківська система готова до відмови від готівки.
  • Також у Нацбанку заявили про втрату популярності валютних вкладів. У Національному банку спостерігають значне сповільнення припливу нових депозитів в іноземній валюті, що вказує на зменшення популярності такого інструменту серед населення.

Інші країни та Україна:

  • Польща погодилася скасувати агроблокаду України після 15 вересня.
  • Литва перекрила транзитний канал до росії та білорусі.
  • Ще одна європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.