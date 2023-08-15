День фінансів: скільки втратили підприємці різних регіонів України, нова послуга від ПриватБанку — Finance.ua

День фінансів: скільки втратили підприємці різних регіонів України, нова послуга від ПриватБанку Сьогодні 17:50

У вівторок, 15 серпня стало відомо, що відбувається з рублем. Про це ми повідомляємо у новій статті:

Що буде з цінами в Україні. Зростання споживчих цін в Україні значно сповільнилося. Фінансові аналітики та населення очікують збереження цієї тенденції. Про це Зростання споживчих цін в Україні значно сповільнилося. Фінансові аналітики та населення очікують збереження цієї тенденції. Про це повідомляє НБУ.

Вартість оренди в Києві зросте. Початок осені - сезон активної оренди житла, а це означає, що ціни підуть угору. Дедалі більше киян, які виїхали з міста з початком повномасштабного вторгнення, Початок осені - сезон активної оренди житла, а це означає, що ціни підуть угору. Дедалі більше киян, які виїхали з міста з початком повномасштабного вторгнення, повертаються додому. Ціни на початку осені зростуть, попри те, що столицю досі часто обстрілюють, попереджають рієлтори.

Скільки втратили підприємці різних регіонів України. Підприємці чотирьох стратегічних регіонів, у яких Підприємці чотирьох стратегічних регіонів, у яких зосереджені регіональні офіси Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), — Львова, Одеси, Харкова та Дніпра — покращили оцінки ведення бізнесу порівняно з 2022 роком.

У фонді Сороса пояснили, що «реорганізують» діяльність у ЄС та збільшать фінансування в Україні.

Нова послуга для бізнесу від ПриватБанку. ПриватБанк ПриватБанк оголосив про запуск нової послуги «Досьє ділової репутації», яка дозволить українцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу та звести фінансові ризики до мінімуму.

Послуга єМалятко. Кабінет міністрів затвердив Порядок Кабінет міністрів затвердив Порядок надання комплексної електронної публічної послуги єМалятко. Ця послуга діяла з 2020 року в експериментальному режимі.

Штат найбільших IT-компаній України скоротився на 6000 осіб. За перші півроку 2023-го кількість співробітників у топ-50 IT-компаній України скоротилася на 6,6%, або на 6100 осіб. Більшість учасників ринку не планують наймати понад 50−200 осіб у наступні півроку. Про це свідчить За перші півроку 2023-го кількість співробітників у топ-50 IT-компаній України скоротилася на 6,6%, або на 6100 осіб. Більшість учасників ринку не планують наймати понад 50−200 осіб у наступні півроку. Про це свідчить дослідження Dou.

Втрати держбюджету України від тіньової зайнятості. Оскільки не всі роботодавці Оскільки не всі роботодавці декларують свої трудові відносини, держбюджет України втрачає близько 100 мільярдів гривень щороку, а рівень тіньової зайнятості сягає 9% від кількості зайнятого населення.

Список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн. У сервісі державних послуг «Дія» У сервісі державних послуг «Дія» розширили список областей України, в яких доступна послуга реєстрації нерухомості онлайн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. Реєстрація нерухомості дозволяє підтвердити, що саме ви законний власник майна. Так шахраї не зможуть підробити документи та привласнити його собі.

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