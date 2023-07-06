День фінансів: скільки людей в Україні є економічно активними, та який бізнес українці відкривають найчастіше — Finance.ua

День фінансів: скільки людей в Україні є економічно активними, та який бізнес українці відкривають найчастіше Сьогодні 17:50

У четвер, 6 липня, ми знайшли відповіді на такі питання:

Який бізнес українці відкривають найчастіше? Найпопулярнішими напрямками Найпопулярнішими напрямками діяльності стали магазини, перукарні та салони краси. Лідерами за кількістю відкритих бізнесів традиційно є міста-мільйонники та пов’язані з ними регіони. Так, влітку 2023 року новий бізнес найчастіше відкривався у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях.

Скільки людей в Україні є економічно активними? Наразі в Україні економічно Наразі в Україні економічно активними є близько 11,7 млн українців, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн. Ще майже 2,7 млн є безробітними.

Чи можна продавати нерухомість на тимчасово окупованих територіях? Теоретично відчужувати нерухомість на окупованих Теоретично відчужувати нерухомість на окупованих територіях можна, хоча й не на всіх. Однак як це зробити практично — відповісти важко. Суть у тому, що сам акт купівлі-продажу не обмежується просто підписанням відповідного документу — для того, щоб його підписати, необхідно зробити певний перелік дій.

Кому в Україні найчастіше схвалюють пільгову іпотеку за програмою єОселя? Лише 4% громадян, які взяли участь у програмі єОселя, наразі отримали житло у кредит. Про це повідомляє Лише 4% громадян, які взяли участь у програмі єОселя, наразі отримали житло у кредит. Про це повідомляє Опендатабот , посилаючись на дані Укрфінжитло.

Які нові заходи анонсував Гетманцев проти обмінників-порушників? В Україні з 1 липня оновилися правила обміну валюти — обмінники зобов’язали приймати старі купюри долара, якщо вони сильно пошкоджені. Проте скарги українців на дії «валютників» не припинилися. Щоб остаточно вирішити проблему, порушників правил варто суворо карати. Про це В Україні з 1 липня оновилися правила обміну валюти — обмінники зобов’язали приймати старі купюри долара, якщо вони сильно пошкоджені. Проте скарги українців на дії «валютників» не припинилися. Щоб остаточно вирішити проблему, порушників правил варто суворо карати. Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев.

🤑💰До речі, ми підготували нове відео про те, чи буде Україна без готівки та чи зникнуть паперові гроші, також наш експерт Олексій Козирєв дав прогоноз курсу:

Кому й на скільки підвищили пенсії? З 1 липня українським пенсіонерам З 1 липня українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%.Про це повідомляє Пенсійний фонд. 16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до Закону України «Про державну службу», в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн.

Яке будівництво, що тривало понад 10 років, завершили в Києві? Дорожники Дорожники завершили будівництво одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Водіям відкрито рух двома новозбудованими з'їздами, що дозволяє в рази швидше пересуватися столицею.

Які напрямки продає Ryanair від 10 євро? Ірландський лоукостер Ryanair проводить швидкий Ірландський лоукостер Ryanair проводить швидкий розпродаж на серпень-вересень. Акційні квитки доступні лише сьогодні, 6 липня. Дешеві квитки можна придбати на напрямки по всій Європі. В акції беруть участь рейси з 22 серпня до 30 вересня.

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