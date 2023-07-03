День фінансів: скасування підвищення тарифу на воду, за корупцію в судах — до 15 років, нові правила роботи обмінників
В понеділок, 3 липня, НБУ змінив правила роботи валютообмінних пунктів, також НБУ посилює контроль за внесенням готівки через термінали, а НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів.
Відмова від готівки. Для реалізації плану з переведення економіки України повністю на безготівкові розрахунки необхідно провести низку заходів, зокрема, амністію капіталів та комплексну податкову реформу. Про це заявив заступник керівника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма. Також він прокоментував занепокоєння населення щодо платіжної інфраструктури — чи буде можливість здійснювати оплату на всій території України, зокрема в селах.
🤑До речі, що тільки не вигадують банки, аби зацікавити клієнтів. Дійшло до того, що, залучаючи гривню на депозит, банки готові платити відсотки вперед. Таким чином, клієнти можуть скористатися заробленим, не чекаючи, поки закінчиться строк дії вкладу. Finance.ua зекономив ваш час і зібрав в єдиному матеріалі кілька пропозицій авансової виплати відсотків:👇
🤑До речі, що тільки не вигадують банки, аби зацікавити клієнтів. Дійшло до того, що, залучаючи гривню на депозит, банки готові платити відсотки вперед. Таким чином, клієнти можуть скористатися заробленим, не чекаючи, поки закінчиться строк дії вкладу. Finance.ua зекономив ваш час і зібрав в єдиному матеріалі кілька пропозицій авансової виплати відсотків:👇
Вклади, за якими ви отримаєте відсотки авансом💰
За корупцію в судах світить до 15 років. Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя».
Бізнес третій місяць поспіль позитивно оцінює свої перспективи. Бізнес, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни, третій місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності.Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.
Найбільші донори України у червні. Упродовж червня до державного бюджету надійшло $3 млрд зовнішнього фінансування. Близько 40% із залучених коштів були отримані у формі грантів на безповоротних умовах.
- Прем'єр Іспанії оголосив про нову допомогу Україні на 55 млн євро: частина піде на підтримку бізнесу.
- Чехія надасть Україні 1,8 млн євро для допомоги переселенцям і розмінування.
- Виробника Domestos, Lipton, Axe та Dove визнали спонсором війни.
- Україна запровадила санкції проти 190 фізосіб та 290 компаній.
Водіям дозволили обирати номерні знаки при реєстрації авто. При державній реєстрації авто за бажанням особи надаватиметься право вибору номерного знаку з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб'єктів господарювання. Відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів.
Виплати через підрив Каховської ГЕС. Постраждалі від підриву Каховської ГЕС можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної грошової допомоги у будь-якому управлінні соціального захисту.
Підвищення пенсії в липні 2023. 1 липня 2023 в Україні пройде чергова індексація пенсій. Але цього разу вона торкнеться не всіх категорій пенсіонерів. Крім цього, деякі пенсіонери при виході на пенсію зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави. На кого чекає підвищення пенсії в липні та кому належить 10 пенсій — розповідаємо в цьому матеріалі.
- Уряд підтримав законопроєкт щодо виплати пенсій громадянам із ТОТ та особам, які тимчасово проживають за кордоном.
Поділитися новиною