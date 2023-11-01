День фінансів: що зміниться в Україні з листопада, НБУ продав рекордні $3,3 млрд, Україна виконала черговий «маяк» МВФ — Finance.ua

День фінансів: що зміниться в Україні з листопада, НБУ продав рекордні $3,3 млрд, Україна виконала черговий «маяк» МВФ Сьогодні 17:50

Сьогодні ми дослідили, що зміниться в Україні з 1 листопада. На українців чекають такі зміни, як новий порядок компенсацій за повністю знищене житло, нові будівельні норми, а також нові правила контролю на митниці та інше.

Витрати на оборонний сектор України. З 2014 року вони були катастрофічно недостатніми, що й призвело, власне, до того, що початок війни наша держава зустріла фактично без боєздатних військ. Ми підготували нову статтю:

Бізнес погіршив оцінку результатів своєї діяльності. Про це Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року.

Банки переглядають ставки. Банки в Україні восени 2023 року почали переглядати ставки за депозитами. Багато хто вже урізав відсотки за вкладами після вересневого зниження облікової ставки НБУ, тому глобальних змін у листопаді не передбачається. Проте Банки в Україні восени 2023 року почали переглядати ставки за депозитами. Багато хто вже урізав відсотки за вкладами після вересневого зниження облікової ставки НБУ, тому глобальних змін у листопаді не передбачається. Проте депозити можуть стати менш вигідними у тих фінустановах, які поки що утримували старі умови.

Україна виконала черговий «маяк» МВФ. Кабмін Кабмін затвердив склад наглядової ради ТОВ «Оператора газотранспортної системи України»: трьох незалежних членів та одного представника держави.

Адаптація валютного ринку. Які обмеження планує послаблювати НБУ? Як проходить адаптація валютного ринку до керованої гнучкості курсу та що буде з кредитуванням. Про це Які обмеження планує послаблювати НБУ? Як проходить адаптація валютного ринку до керованої гнучкості курсу та що буде з кредитуванням. Про це розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук під час «СЕО Саміту» Forbes Ukraine.

НБУ продав рекордні $3,3 млрд після скасування фіксованого курсу. Національний банк в жовтні 2023 року продав на міжбанку Національний банк в жовтні 2023 року продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з червня 2022 року. НБУ в жовтні продав $3,351 млрд, купив — $14 млн. Таким чином, чистий продаж становив $3,337 млрд.

Також НБУ працює над тим, щоб додати карту з відділеннями Power Banking у «Дію».

Скільки фінансів залишилося у США для військової допомоги Україні. Сполучені Штати Америки мають трохи більш як 5,4 млрд доларів для надання військової допомоги Україні. Про це Сполучені Штати Америки мають трохи більш як 5,4 млрд доларів для надання військової допомоги Україні. Про це повідомляє представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Пенсії-2023. Пенсія 2023 року в Україні Пенсія 2023 року в Україні передбачає додаткові виплати по 2093 грн людям з-поміж ВПО, у пенсійних справах яких враховуються невиплачені кошти за минулі періоди.

Долар по 39 у листопаді. Курс долара Курс долара наприкінці жовтня — на початку листопада навряд чи зростатиме, але в листопаді такої впевненості немає. Наступного місяця обмінний курс долара може становити до 39 грн/дол.

Конфіскація російських активів на користь України. Україна Україна розраховує , що основним джерелом покриття витрат на повоєнну відбудову стануть заморожені російські активи. Сума, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, може становити до 500 мільярдів доларів.

росія витратила на ракетні удари по Україні $22,8 млрд.

У Києві запроваджують автоматичну систему регулювання опалення. Влада Києві запроваджує у місті систему, яка буде автоматично регулювати подачу опалення, в залежності від погоди .Про це Влада Києві запроваджує у місті систему, яка буде автоматично регулювати подачу опалення, в залежності від погоди .Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Обмеження на дорозі до 50 км/год. З 1 листопада швидкість руху столицею З 1 листопада швидкість руху столицею обмежується до 50 км/час. На ділянках, де була дозволена швидкість 80 км/час, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80». Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Марки, присвячені працівникам Укрзалізниці. «Укрпошта» починає випуск марки у серії «Героїчні професії», присвяченої працівникам Укрзалізниці. Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський. Він додав, що «Укрпошта» починає випуск марки у серії «Героїчні професії», присвяченої працівникам Укрзалізниці. Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський. Він додав, що придбати марку, листівку та конверт можна у відділеннях Укрпошти й онлайн.

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