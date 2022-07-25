День фінансів: що принесе новий курс долара, допомога від Червоного Хреста, зарплати для мобілізованих — Finance.ua

День фінансів: що принесе новий курс долара, допомога від Червоного Хреста, зарплати для мобілізованих Вчора 17:50

Понеділок, 25 липня: скільки українців отримає гроші від ЧХ, та що принесе новий курс долара.

Допомога від Червоного Хреста. Як повідомив Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Мінсоцполітики передано Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні реєстр із 62 702 заявами на виплату допомоги. Її отриматють люди Як повідомив Костянтин Кошеленко, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Мінсоцполітики передано Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні реєстр із 62 702 заявами на виплату допомоги. Її отриматють люди таких категорій.

Середній заробіток для мобілізованих. Зі слів народного депутата України Павла Фролова, автора ухваленого і підписаного президентом закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (№ 7251), мобілізовані працівники в Україні на час призову Зі слів народного депутата України Павла Фролова, автора ухваленого і підписаного президентом закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (№ 7251), мобілізовані працівники в Україні на час призову втрачають гарантію збереженн я середнього заробітку, оскільки це велике навантаження на бізнес.

До речі, група народних депутатів пропонує повернути до законодавства норму про збереження середньої заробітної плати за місцем роботи мобілізованим на військову службу працівникам та запровадити механізм державної компенсації витрат на оплату праці таких працівників на час призову.

середньої заробітної плати за місцем роботи мобілізованим на військову службу працівникам та запровадити механізм державної компенсації витрат на оплату праці таких працівників на час призову. При цьому міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував вручення повісток військовозобов’язаним особам призовного віку.

НБУ вніс зміни до положення про ліцензування банків. Зокрема, змінами до Зокрема, змінами до Положення НБУ визначив, що будь-які документи можуть подаватися до Національного банку як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Нові правила при здачі на водійські права. З 24 липня, змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Тепер щоб отримати посвідчення водія, українцям необхідно буде . З 24 липня, змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Тепер щоб отримати посвідчення водія, українцям необхідно буде зробити 5 кроків.

Що буде з доларом після підвищення офіційного курсу НБУ. Зі слів глави аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександра Паращія, після рішення НБУ підняти офіційний курс на 25% до 36,57 гривні за долар ринковий курс Зі слів глави аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександра Паращія, після рішення НБУ підняти офіційний курс на 25% до 36,57 гривні за долар ринковий курс повинен стабілізуватися . Для цього знадобиться декілька тижнів.

😎 До речі, Finance.ua проаналізував 6 головних факторів щодо того, що принесе новий валютний курс для України та українців. Про це йдеться в нашому новому матеріалі —

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Зарплати та інфляція. Середня Середня зарплата в липні у вакансіях в усіх областях України становить 22 460 грн. Незначне підвищення зарплат спостерігається у більшості західних областей України, окрім Львова та області.

До речі, Finance.ua розбирався, чи є сенс зберігати гроші на депозиті, що відбувається на ринку та які прогнози:

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