День фінансів: що чекає на українців з листопада, варіанти фінансування України, проєкт бюджету на 2023 рік у фінальній редакції — Finance.ua

День фінансів: що чекає на українців з листопада, варіанти фінансування України, проєкт бюджету на 2023 рік у фінальній редакції Вчора 17:35

У вівторок, 1 листопада стало відомо, що чекає на українців відсьогодні — всі подробиці за посиланням.

Єврокомісія озвучила варіанти фінансування України. Європейська комісія підготувала варіанти, за допомогою яких держави-члени ЄС можуть фінансово підтримати Україну в умовах війни. Як стало відомо раніше, ЄС Європейська комісія підготувала варіанти, за допомогою яких держави-члени ЄС можуть фінансово підтримати Україну в умовах війни. Як стало відомо раніше, ЄС хоче залучити до 18 мільярдів євро у вигляді кредитів і грантів, щоб допомогти профінансувати близько половини очікуваного дефіциту бюджету України в 2023 році.

ЄС також готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту.

Проєкт бюджету на 2023 рік у фінальній редакції. Кабінет Міністрів ухвалив Кабінет Міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. "Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонуємо збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн. Видатки складатимуть 2,6 трлн грн. Пріоритет № 1 — безпека й оборона.

також стало відомо, що голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко йде з «Нафтогазу». Кабмін звільнив його з посади голови компанії.

Відключення світла. Для усунення наслідків атак росіян сьогодні, 1 листопада, будуть відключення електропостачання всіх категорій споживачів у Києві та кількох областях. «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.

У Києві відновили водопостачання, але дефіцит електроенергії залишається.

В Кабміні розповіли, як обстріли енергетичної інфраструктури вплинуть на економіку України.

Тарифи на електроенергію. Уряд Уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року — таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону. Кабінет Міністрів схвалив ухвалу, яка передбачає продовження спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії.

а в Мінсоцполітики відповіли, чи можна отримати субсидію, якщо втратив роботу під час війни.

Очікування бізнесу. Бізнес в Україні погіршив свої очікування щодо роботи через масові обстріли по енергетичним потужностям, наслідки війни та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки. Про це Бізнес в Україні погіршив свої очікування щодо роботи через масові обстріли по енергетичним потужностям, наслідки війни та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) Національного банку.

Ескізи нових марок Укрпошти. Укрпошта розпочала голосування за нову марку воєнного часу, яку планують випустити до Нового року. Як повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, найпопулярнішими виявилися марки, за які голосує більшість українців, та ті, які щось передбачають. Як проголосувати за свій варіант — Укрпошта розпочала голосування за нову марку воєнного часу, яку планують випустити до Нового року. Як повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, найпопулярнішими виявилися марки, за які голосує більшість українців, та ті, які щось передбачають. Як проголосувати за свій варіант — читайте тут.

№ 2 Колядники і український воїн

До речі, «хайпові» монети не завжди приносять прибуток. Наприклад, вклав гроші у криптомонету, а через декілька місяців втратив усю суму через знецінення монети. Тож чому «хайпові» монети не завжди приносять прибуток та як не потрапити на «скам» і знайти монету, яка буде дорого коштувати. Про це і більше розповідаємо в новому матеріалі Finance.ua:

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