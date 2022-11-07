День фінансів: що буде з опаленням, робота банків у разі евакуації, найдорожчі с/г землі — Finance.ua

День фінансів: що буде з опаленням, робота банків у разі евакуації, найдорожчі с/г землі Вчора 17:45

В понеділок, 7 листопада стало відомо, що українські банки зберегли прибутковість, попри війну, а в НБУ розповіли, що може вплинути на фіксований курс гривні до долара.

Як працюватимуть банки в разі евакуації мешканців Києва. Голова Національного банку Андрій Пишний Голова Національного банку Андрій Пишний заявив , що за будь-яких умов банківська система, системно важливі банки функціонуватимуть там, де це необхідно, з тим обсягом операцій, які буде необхідно надавати, оскільки безпекова ситуація — пріоритет.

Також НБУ анонсував початок роботи ще однієї місії МВФ в Україні.

А економіст назвав важливу умову, що врятує гривню.

Де в Україні найдорожчі с/г землі. Станом на кінець жовтня 2022 року вартість одного гектара землі сягла 37 867 грн за гектар. Цікаво, що, попри війну, ціни дещо Станом на кінець жовтня 2022 року вартість одного гектара землі сягла 37 867 грн за гектар. Цікаво, що, попри війну, ціни дещо зросли — у відповідний період торік один гектар землі вартував 36 562 грн.

Вартість оренди квартир у Києві. За місяць — з 6 жовтня до 5 листопада — вартість оренди квартир у Києві За місяць — з 6 жовтня до 5 листопада — вартість оренди квартир у Києві зросла на 1 122 грн, або на 8,71%. Якщо на початку минулого місяця в середньому оренда квартир коштувала 12 878 грн., то зараз — 14 000 грн.

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Українцям дозволили не отримувати пластикові водійські права та техпаспорт. В Україні 14 грудня В Україні 14 грудня набудуть чинності зміни, згідно з якими здійснити реєстрацію автомобіля чи оформити посвідчення водія можна буде без використання пластикових бланків.

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