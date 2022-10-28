День фінансів: що буде із зарплатами, Маск купив Twitter, електроприлади, які можна включати у години пік — Finance.ua

День фінансів: що буде із зарплатами, Маск купив Twitter, електроприлади, які можна включати у години пік Вчора 17:42

У п’ятницю, 28 жовтня, зібрали відповіді на такі питання:

Що буде із зарплатами? За прогнозами НБУ , номінальні зарплати в Україні у 2022 році впадуть на 12,3%, реальні (з урахуванням інфляції) — на 26,9%. У 2023 очікується зростання номінальних зарплат на 32,8%, реальних — на 4,6%.

Як свідчать результати опитування кадрового порталу grc.ua, кожна десята компанія планує поступове підвищення зарплат до довоєнного рівня. 2% компаній готується до подальшого скорочення заробітних плат протягом наступних 6 місяців.

Як зміняться графіки відключень світла? У ДТЕК переглянуть графіки віялових відключень електроенергії для Києва. Тривалість обмежень У ДТЕК переглянуть графіки віялових відключень електроенергії для Києва. Тривалість обмежень може зрости до шести годин . Нові графіки підготують протягом одного-двох днів.

Відмітимо, що 28 жовтня за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Києві продовжили екстрені відключення світла.

У Міністерстві енергетики поділилися корисними порадами щодо економії енергії.

Чи зміняться тарифи на воду? У багатьох областях України уже почався опалювальний сезон, а значить, відтепер платіжки українців будуть дещо більшими. Однак у наступному місяці тарифи на воду змінюватися не будуть. Згідно із законом про замороження цін на комунальні послуги, розцінки не можуть переглядатися до кінця війни, а також впродовж 6 місяців після її закінчення. У багатьох областях України уже почався опалювальний сезон, а значить, відтепер платіжки українців будуть дещо більшими. Однак у наступному місяці тарифи на воду змінюватися не будуть. Згідно із законом про замороження цін на комунальні послуги, розцінки не можуть переглядатися до кінця війни, а також впродовж 6 місяців після її закінчення. У матеріалі за посиланням розповідаємо про тарифи на воду у різних містах України.

Як долучитись до бета-тестування послуги «єОселя»? Сьогодні стартував запис на бета-тест програми пільгових державних кредитів на житло — «єОселя». У застосунку «Дія» можна буде подати заяву про участь у програмі єОселя та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк. Сьогодні стартував запис на бета-тест програми пільгових державних кредитів на житло — «єОселя». У застосунку «Дія» можна буде подати заяву про участь у програмі єОселя та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк. Долучитися до бета-тесту можна за декількох умов.

Що робити людині, яка отримала у спадок вклад у банку, що ліквідується? Виплата гарантованого відшкодування спадкоємцям вкладників банків, що ліквідуються, здійснюється за результатами розгляду індивідуальних звернень. Так, спадкоємцю для отримання коштів необхідно надіслати до Фонду Виплата гарантованого відшкодування спадкоємцям вкладників банків, що ліквідуються, здійснюється за результатами розгляду індивідуальних звернень. Так, спадкоємцю для отримання коштів необхідно надіслати до Фонду певний перелік документів

Як уникнути подвійного оподаткування? Згідно зі звітом ООН UNHCR станом на 24 жовтня нашу країну покинули майже 11,5 млн людей. Повернулось 6,9 млн. Багатьом треба розбиратися з особливостями отримання доходів за місцем проживання, локальних систем оподаткування, а також виникнення податкового резидентства. За роз’ясненнями ми звернулись до юристки Тетяни Некрасової, волонтерки БФ Yellowblue Force Foundation, яка прокоментувала декотрі важливі моменти:

Для чого Маск купив Twitter? Ілон Маск 27 жовтня опублікував у Twitter лист для рекламодавців, у якому підтвердив, що Ілон Маск 27 жовтня опублікував у Twitter лист для рекламодавців, у якому підтвердив, що остаточно купив Twitter . «Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості», — заявив Маск.

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