День фінансів: санкції ЄС проти росії, розмитнення авто у «Дії», $16 млрд від МВФ — Finance.ua

День фінансів: санкції ЄС проти росії, розмитнення авто у «Дії», $16 млрд від МВФ Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 27 січня, багато говорили про санкції та допомогу українцям.

Санкції ЄС проти росії. Рада ЄС ухвалила, що всі запроваджені проти росії Рада ЄС ухвалила, що всі запроваджені проти росії економічні санкції за її агресію проти України продовжено на наступні шість місяців — до 31 липня 2023 року. Санкції складаються «з широкого спектру секторальних заходів».

Японія запровадить заборону на експорт відповідно до інших великих країн. Новими санкціями Японія з 3 лютого забороняє поставки товарів 49 організаціям у росії, які можуть бути використані для посилення її військового потенціалу.

Також Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосив про запровадження додаткових санкцій проти ПВК «Вагнер», фізичних осіб та компаній у росії.

Євросоюз знайшов спосіб використати заморожені російські активи для відновлення України.

$16 млрд від МВФ. Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляє, що МВФ у березні може затвердити нову програму Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляє, що МВФ у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів. Уже в перший рік дії нової програми Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів, а перший транш «у найкращому разі» може надійти в квітні 2023 року.

Хаб енергетичної допомоги Україні. У Польщі відкрили новий У Польщі відкрили новий енергетичний хаб . Це дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, а витрати на її транспортування повністю фінансуватиме ЄС.

Допомога біженцям у Німеччині. Ця країна надала прихисток понад 1 мільйону українців, тому більшість земель там вже переповнені й доступне житло закінчується. У Ця країна надала прихисток понад 1 мільйону українців, тому більшість земель там вже переповнені й доступне житло закінчується. У матеріалі за посиланням розповідаємо, де ще приймають українських біженців.

6 «Ловців Шахедів» вже в Україні. Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що «Ловці Шахедів» вже в Україні і Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що «Ловці Шахедів» вже в Україні і захищають енергетичні об‘єкти від російських дронів. Вони створені за найсучаснішими оборонними технологіями, які захищають стратегічні об’єкти США.

Спонсори з США виділятимуть гроші українцям. Для людей, які постраждали від війни створили спеціальну спонсорську програму допомоги під назвою The $1K project. На допомогу може розраховувати будь-яка українська родина, яка відчула на собі наслідки війни. Для людей, які постраждали від війни створили спеціальну спонсорську програму допомоги під назвою The $1K project. На допомогу може розраховувати будь-яка українська родина, яка відчула на собі наслідки війни. Процес отримання допомоги достатньо простий, адже після схвалення заявки кошти поступають на особисту картку.

Втрати українського бізнесу від війни. Як показують результати дослідження, Як показують результати дослідження, прямі збитки українського бізнесу внаслідок війни сягнули $13 мільярдів. Загальні непрямі втрати українського бізнесу сягають 33,1 млрд дол. А необхідна сума для відновлення підприємств — 24,9 млрд дол.

Рахунки за світло. В Yasno кажуть, що є В Yasno кажуть, що є два фактори , що впливають на суму в рахунку за спожиту електроенергію. По-перше, це регулярність передачі показань, а по-друге, це активне використання електроенергії після відновлення постачання.

Розмитнення авто у «Дії». Українцям можуть дозволити Українцям можуть дозволити розмитнювати автомобілі за зміненою формулою через Дію. У Мінцифри запевняють, що розмитнення автомобілів через Дію стане однією з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Формула розрахунку складатиметься з таких показників: віку, типу та обсягу двигуна та ексклюзивності транспортного засобу.

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