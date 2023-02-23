День фінансів: санкції проти всіх фінустанов рф, 35 років на повернення кредитів ЄС, компенсації за зруйноване житло — Finance.ua

День фінансів: санкції проти всіх фінустанов рф, 35 років на повернення кредитів ЄС, компенсації за зруйноване житло Сьогодні 17:50

Четвер, 23 лютого. Про санкції, кредити та курс валют.

Санкції проти всіх фінустанов росії. Верховна Рада підтримала указ про Верховна Рада підтримала указ про запровадження секторальних санкцій проти всіх банків та небанківських фінустанов рф. Згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції строком на 50 років до всіх банків, які зареєстровані або знаходяться в росії, у тому числі центрального банку рф.

Компенсації за зруйноване житло. Сьогодні Рада також Сьогодні Рада також підтримала закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Допомога українській армії. У період з 24 січня 2022 року до 15 січня 2023 року найбільшу військову допомогу Україні У період з 24 січня 2022 року до 15 січня 2023 року найбільшу військову допомогу Україні надіслали США . Лише у грудні 2022 року американці виділили на підтримку нашої країни 37 мільярдів євро. Загальна військова допомога від США на 15 січня 2023 становить 44,3 мільярда євро. Водночас від європейських організацій — лише 3,10 мільярда євро.

35 років на повернення кредитів Євросоюзу. За даними Мінфіну, Україна За даними Мінфіну, Україна отримає 35 років для погашення кредитів, які надає Європейський Союз. Відсотки допоможуть виплатити партнери.

Нові правила мобілізації. У Верховній Раді пропонують заборонити одразу відправляти у зону бойових дій тих мобілізованих, які не мають досвіду проходження військової служби або давно служили в армії. У Верховній Раді пропонують заборонити одразу відправляти у зону бойових дій тих мобілізованих, які не мають досвіду проходження військової служби або давно служили в армії. Проєктом передбачено , що мінімальний строк підготовки для тих, хто не має досвіду військової служби, має становити не менше, ніж три місяці. А для тих, хто служив понад п’ять років тому ‒ не менше, ніж місяць.

Найвигідніші депозитні ставки. З початком дії нового законодавства щодо обов’язкових резервів українським банкам доводиться доформовувати свої фінансові запаси на коррахунках. Тому депозитні ставки прямують угору. З початком дії нового законодавства щодо обов’язкових резервів українським банкам доводиться доформовувати свої фінансові запаси на коррахунках. Тому депозитні ставки прямують угору. Найактивніше підіймають ставки комерційні банки. Наразі середня ставка в українських банках на 12 місяців вкладу становить 14,77%. На 9, 6 та 3 місяці — відповідно 14,63%, 14,48%, та 13,44%.

Курс долара в Україні навесні. На думку економіста Данила Моніна, курс долара в Україні навесні 2023 року навряд чи продемонструє якісь сильні коливання. Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що амплітуда коливань На думку економіста Данила Моніна, курс долара в Україні навесні 2023 року навряд чи продемонструє якісь сильні коливання. Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що амплітуда коливань готівкового курсу в березні складе 39,5 — 41 грн/дол.

До речі, на нашому YouTube-каналі вийшло нове відео з фінансовим експертом. Олексій Козирєв розповідає, який буде курс валют протягом наступного тижня, а також пояснює, що буде з цінами навесні:

Перша АЕС у Польщі. Уряд Польщі заявив про намір Уряд Польщі заявив про намір побудувати першу АЕС в країні. Будівництво станції розпочнеться у 2026 році. Очікується, що об’єкт почне постачати електроенергію в 2032 році.

Тарифи на роумінг. Українські мобільні оператори змінили Українські мобільні оператори змінили правила користування роумінгом . На початку року оператори оновили домовленості з європейськими компаніями, тож тепер діють виключно комерційні умови. Про нові тарифи на роумінг абонентам повідомили у SMS-повідомленнях.

Поїздка за кордон на власному авто й у мирний час була серйозною справою, а під час повномасштабної війни й поготів. Але якщо підготувати автівку до подорожі, зібрати всі необхідні документи, то подорож пройде без пригод. Усе, що потрібно знати перед поїздкою, розповідаємо тут:

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