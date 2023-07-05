День фінансів: розширення програми «єОселя», курс долара на готівковому ринку, електронні рахунки за комуналку — Finance.ua

День фінансів: розширення програми «єОселя», курс долара на готівковому ринку, електронні рахунки за комуналку Сьогодні 17:50

Середа, 5 липня. Як зміняться зарплати українців у Польщі, та хто зможе скористатись програмою доступної іпотеки.

Розширення програми «єОселя». Уряд збирається розширювати програму Уряд збирається розширювати програму доступної іпотеки «єОселя» на всі категорії громадян. Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років. Програма залишається доступною під 3% річних для категорій військовослужбовців і силовиків, медиків, педагогів та науковців.

Курс долара на готівковому ринку. Середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2023 року впав на 0,9% до 37,24 гривні. Курс знизився до мінімуму із травня 2022 року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,3%.

До речі, аналітики Bloomberg вважають, що стабільність ситуації на валютному ринку дозволяє поступово скасовувати заходи, які НБУ запроваджував на початку повномасштабного вторгнення.

$149 мільярдів збитків. В KSE повідомляють, що наразі В KSE повідомляють, що наразі прямі збитки України від російської агресії становлять приблизно 149 млрд доларів. Мова йде про прямі збитки — знищені будівлі, автомобілі, а не про загальний обсяг збитків, який враховує людські втрати.

Зарплата в Польщі. З 1 липня відбулося друге за рік зростання мінімальних зарплат у Польщі. Мінімальні оклади зросли на 110 злотих — майже на 1 тис. гривень. Українці, які працюють у Польщі, З 1 липня відбулося друге за рік зростання мінімальних зарплат у Польщі. Мінімальні оклади зросли на 110 злотих — майже на 1 тис. гривень. Українці, які працюють у Польщі, тепер отримуватимуть від 25 тисяч гривень на місяць залежно від умов оформлення.

Відмітимо, що останнім часом ріст цін на ринку нерухомості призупинився. Це пов’язано з тим, що частина українських біженців повернулася додому. Цікаво, що українці настільки оживили ринок нерухомості в країні, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду.

Деякі категорії українців можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від Фонду імені Климентія Шептицького. Її розмір становить аж 10 тисяч злотих.

У сучасному світі стабільність та фінансова незалежність є одними з найбажаніших цілей. Кожен з нас шукає шляхи, якими можна досягти оптимальних прибутків, тому розглядає різні напрямки та інструменти. Це й нерухомість, і крипта, ОВДП та акції, земля та валюта тощо. Однак, які з цих шляхів ви бачите оптимальними для вашої власної фінансової незалежності? У які вірите найбільше? Пройдіть опитування та поділіться своїми думками та досвідом:

«Люди не платять податків». Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма вважає, що Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма вважає, що Україні варто відмовитися від готівки з ряду причин. «Ми аналізуємо досвід і сценарій переведення всієї економіки на cashless. Об'єктивно: люди не платять податків. Це факт», — поскаржився Шурма. Іншою причиною скасування готівки він назвав той факт, що велика кількість готівки задіяна у корупції.

Призначення пенсії. Громадянин після досягнення пенсійного віку має подати документи про призначення пенсії Громадянин після досягнення пенсійного віку має подати документи про призначення пенсії протягом трьох місяців . Людині повідомлять, які саме документи вона має принести до Пенсійного фонду, щоб їй призначили виплати. Головне — принести документ, який підтверджує стаж роботи. Це трудова книжка.

Водночас у Пенсійному фонді застерігають: деякі категорії пенсіонерів можуть залишитися без пенсії по інвалідності.

Електронні рахунки за комуналку. З 10 липня кияни З 10 липня кияни мають можливість відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватись тільки електронними версіями. Підтвердити відмову від паперових рахунків-повідомлень можна на сайті ЦКС.

Правила ввезення автомобілів хочуть змінити. У Верховній Раді пропонують змінити У Верховній Раді пропонують змінити правила ввезення автомобілів в Україну. Для ввезення буде потрібен документ, що засвідчує відповідність. Пропонується встановити заборону експлуатації транспортних засобів, які не мають документів, що засвідчують відповідність.

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