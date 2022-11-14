День фінансів: робота банків під час блекауту, податкові зміни у 2023 році, обмеження цін на російську нафту — Finance.ua

День фінансів: робота банків під час блекауту, податкові зміни у 2023 році, обмеження цін на російську нафту Сьогодні 17:50

Понеділок, 14 листопада. Як банки працюватимуть під час блекауту, та чи планують податкові зміни у наступному році.

Робота банків під час блекауту. НБУ розробив НБУ розробив план роботи системних банків на випадок блекаутів. Так, регулятор рекомендує системно важливим банкам збільшити ліміти залишків коштів у касах і розв’язати питання щодо розміщення в чергових відділеннях додаткових сейфів для зберігання готівки. Нацбанк закликав забезпечити контакт-центри та центри обробки даних резервним харчуванням із запасом палива щонайменше на 7 діб.

Відмітимо, що прибуток ПриватБанку за 9 місяців 2022 року склав 13,8 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж результат за відповідний період минулого року. На скорочення прибутку вплинули введені банком заходи щодо зниження кредитного навантаження.

Податкові зміни у 2023 році. Нардеп Данило Гетманцев стверджує, що якихось суттєвих Нардеп Данило Гетманцев стверджує, що якихось суттєвих змін у податковій базі у воєнний час не планується. За його словами, відсутність законопроєкту про податкові зміни у пакеті з держбюджетом-2023 була спільною позицією профільного парламентського комітету та уряду.

У свою чергу Опендатабот показав, як розподіляються видатки бюджету у поточному році та що змінилося у порівнянні з періодом до великого вторгнення.

Ринок капіталу. Нацкомісія спростила Нацкомісія спростила доступ на ринок капіталу . Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено. Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати електронну копію одного з документів, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг: е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, е-посвідки на постійне проживання чи е-посвідки на тимчасове проживання.

Пенсії мешканцям деокупованого Херсону. Вже цього тижня мешканцям деокупованого Херсону Вже цього тижня мешканцям деокупованого Херсону почнуть виплачувати пенсію . Люди зможуть отримати все, що їм було недоступне протягом кількох місяців. Крім того, можуть отримати свої виплати готівкою через Укрпошту і ті громадяни, яким пенсії переказувалися на банківську картку.

🚄 До речі, на честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь «Укрзалізниця» запускає квитки на перші потяги до деокупованих українських міст. Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним — одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

Обмеження цін на російську нафту. Європейський Союз запровадив усі необхідні інструменти щодо Європейський Союз запровадив усі необхідні інструменти щодо обмеження цін на російську нафту, аби пришвидшити спустошення військової скарбниці країни-агресора рф, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, важливо також врахувати і те, «щоб багато вразливих країн мали прийнятний рівень цін».

📍 Аналіз криптомонет. На початку 2021 року кількість криптовалют, доступних у всесвітній мережі, трохи перевищувала позначку у 2 тис., станом на сьогодні їх уже більше 20 тисяч. У цьому різноманітті блокчейн-проєктів важко не заплутатись, не стати жертвою шахраїв, не піти за хайпом, не обрати проєкт який нічого не вартий... Для того щоб цього не трапилося — необхідно аналізувати криптомонети. Добре, що в інтернеті є купа сервісів які допоможуть нам в цьому. Про них Finance.ua й розповідає в новому матеріалі:

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