День фінансів: рішення щодо облікової ставки, відключення електроенергії, санкції ЄС проти Ірану — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, відключення електроенергії, санкції ЄС проти Ірану Вчора 17:50

Четвер, 20 жовтня, запам’ятався тимчасовими відключеннями світла по всій Україні, рішеннями Національного банку та відставкою прем’єр-міністерки Великої Британії.

Рішення щодо облікової ставки. Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних . Як повідомили в НБУ, курсова стабільність, підтримана цим рівнем облікової ставки і додатковими заходами Національного банку, і надалі сприятиме збереженню керованості інфляційних процесів.

Купити валюту можна буде по офіційному курсу НБУ. Регулятор також сьогодні повідомив, що Регулятор також сьогодні повідомив, що запроваджує можливість купівлі безготівкової іноземної валюти за офіційним курсом НБУ з розміщенням на строкових депозитах, але після закінчення строку депозиту валюта має бути продана за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

🎥 До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв дає відповідь на найпоширеніше питання в коментарях під минулими відео — коли долар припинить своє поступове зростання на зовнішніх ринках:

Відставка прем’єр-міністерки Великої Британії. Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про свою відставку з поста лідера Консервативної партії. Трасс заявляє, що подає у відставку, оскільки не може виконати повноваження, які на неї покладені.

Санкції України проти олігархів та родичів путіна. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав два укази , які ввели у дію рішення РНБО щодо санкцій проти низки росіян та російських компаній. Секретар РНБО Олексій Данилов каже, що після того, як буде публікація цих санкцій, там будуть досить несподівані прізвища олігархів росії і дуже велика кількість компаній, підприємств і так далі.

Санкції ЄС проти Ірану. Постійні представники країн ЄС погодили додаткові Постійні представники країн ЄС погодили додаткові санкції проти Ірану за постачання бойових дронів-камікадзе для росії. Країни Євросоюзу погодилися заморозити активи для 3 осіб та однієї установи, які є відповідальними за постачання іранських дронів. При цьому ЄС готується поширити ці санкції ще на 4 іранські установи.

Відключення електроенергії. По всій Україні сьогодні проходять тимчасові відключення світла. Відключення тривають для кожного клієнта до 4 годин, але може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин — якщо Укренерго не скасує стабілізаційних відключень. Як вимикають світло у Києві — По всій Україні сьогодні проходять тимчасові відключення світла. Відключення тривають для кожного клієнта до 4 годин, але може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин — якщо Укренерго не скасує стабілізаційних відключень. Як вимикають світло у Києві — розповідаємо тут

Додамо, що у столиці сьогодні також розпочався опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочали підключати до системи теплопостачання. Як пояснив мер Кличко, рішення про старт опалювального сезону ухвалили виходячи з погодних умов.

Громадян рф не допускатимуть до керівництва банками. Рада прийняла за основу законопроект, який Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу (куди входять банки та інші фінансові установи) громадян рф або тих, хто підтримує збройну агресію проти України.

У «Дії» тестують нові послуги. Скоро в «Дії» внутрішньо переміщені особи зможуть змінити адресу місця проживання, якщо переїхали до іншого міста. Або ж зовсім скасувати свій статус, якщо повернулися на місце постійного проживання. Зараз Скоро в «Дії» внутрішньо переміщені особи зможуть змінити адресу місця проживання, якщо переїхали до іншого міста. Або ж зовсім скасувати свій статус, якщо повернулися на місце постійного проживання. Зараз проходить бета-тестування , щоб перевірити, чи коректно працює послуга.

Майнінг криптовалют. Майнінг — процес видобутку криптовалюти за допомогою спеціального обладнання. Його сутність полягає у створенні нових структурних одиниць для забезпечення функціонування криптовалютних платформ. У новій статті Finance.ua вирішив розібратись, як розвивався майнінг, які є відеокарти для майнінгу та чи законно взагалі майнити криптовалюту:

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