День фінансів: рішення щодо облікової ставки, помʼякшення валютних обмежень, субсидія «в один клік» — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, помʼякшення валютних обмежень, субсидія «в один клік» Сьогодні 17:35

У четвер, 15 червня, НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки та пом"якшив валютні обмеження, також регулятор дав першу оцінку впливу підриву Каховської ГЕС на ціни.

Облікова ставка. Правління Національного банку України ухвалило рішення Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Як зазначає регулятор, це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень.

Валютні обмеження. Нацбанк надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов’язань за зовнішніми Нацбанк надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов’язань за зовнішніми кредитами та позиками

Рахунки за газ. В Газопостачальній компанії «Нафтогаз України» В Газопостачальній компанії «Нафтогаз України» повідомили , як швидко сплатити за газ, не виходячи з дому.

Бізнес з корінням з Ірану. Перед повномасштабним вторгненням в Україну Перед повномасштабним вторгненням в Україну зафіксовано понад тисячу компаній з власниками з Ісламської Республіки Іран. Це бізнеси у галузі торгівлі, будівництва, ІТ, консультування та в ресторанній сфері. Більшість бізнесів з іранським корінням в Україні зосереджена у Києві та області, а також на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.

Субсидія «в один клік». Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів затвердив проведення експериментального проєкту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією. Проект також має забезпечити швидке прийняття рішення щодо надання субсидії.

Підрив Каховської ГЕС:

Програму компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло «єВідновлення» розширять й на підтоплені регіони. Про це заявила віцепрем'єр-міністер — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС запропонували 16 країн Євросоюзу.

НБУ дав першу оцінку впливу підриву Каховської ГЕС на ціни.



У Greenpeace повідомили про затоплення 32 об'єктів з хімікатами, нафтою та бензином.

В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську дамбу, але «на це підуть роки».

Голова «Енергоатому» розповів, як підрив Каховської ГЕС вплинув на ЗАЕС. Він зазначив, що через руйнівні дії росіян, немає більше штатного джерела живлення ставка-охолоджувача ЗАЕС.

Проблеми з водою: «ArcelorMittal Кривий Ріг» оголосив про зниження виробництва вдвічі.

Знищення дамби Каховської ГЕС російськими окупантами у короткостроковій перспективі матиме помірний негативний вплив на українську економіку. Про це заявила директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.



Рекордне зростання акцій. Акції компанії Tesla, яку очолює Ілон Маск, росли 13 днів поспіль, що стало Акції компанії Tesla, яку очолює Ілон Маск, росли 13 днів поспіль, що стало найдовшою серією зростання в історії. В результаті, американський автовиробник додав до своєї вартості понад 200 млрд доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.