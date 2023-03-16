День фінансів: рішення щодо облікової ставки, 3-місячний депозитний сертифікат, податкові послуги в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, 3-місячний депозитний сертифікат, податкові послуги в «Дії» Сьогодні 17:50

В четвер, 16 березня Національний банк України ухвалив рішення щодо облікової ставки. Також НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2023 рік.

НБУ запроваджує 3-місячний депозитний сертифікат під фіксовану ставку в 25%.

НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури.

Коли власники зруйнованого житла зможуть отримати компенсацію. Заяву про Заяву про зруйноване та пошкоджене житло можна подати через додаток «Дія» та центри адмінпослуг. Також можна звернутися до нотаріуса. Спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування перевірятимуть ці заяви протягом місяця.

Курс долара з початку року знизився на 5%. Курс долара на готівковому ринку Курс долара на готівковому ринку знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.

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Зарплати для кандидатів зі знанням ChatGPT. Work.ua Work.ua проаналізував вакансії, в яких роботодавці вказують в умовах знання ChatGPT, та визначив сфери, де затребуваний штучний інтелект, і скільки пропонують за вміння використовувати його в роботі.

До речі, рівень безробіття в Україні в середньому за 2022 року, згідно з оцінкою Нацбанку, сягнув 25-26%, що відповідає загальній кількості безробітних у 3,2 млн осіб. Розберемо, що потрібно зробити, щоб отримувати допомогу по безробіттю та про які суми йдеться в новй статті:

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До Дія.City приєдналися майже 500 компаній за рік. Спеціальний Спеціальний правовий режим Дія.City запрацював 8 лютого 2022 року. Cтаном на березень 2023 року у відповідному Реєстрі вже нараховується 498 резидентів.

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