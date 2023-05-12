День фінансів: результати роботи ПриватБанку, доходи від ІТ-експорту, ставки на депозити — Finance.ua

День фінансів: результати роботи ПриватБанку, доходи від ІТ-експорту, ставки на депозити Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 12 травня, розповімо про плани Зеленського реформувати правоохоронні органи, МВФ — переглянути програму для України, Мінекономіки — подолати гендерний розрив в оплаті праці.

Підсумки роботи ПриватБанку. Сьогодні ПриватБанк оприлюднив Сьогодні ПриватБанк оприлюднив звіт про свою роботу . За рік війни фінустанова отримала чистий прибуток у розмірі 30,2 млрд грн, його частка на ринку зросла з 47% до 52%, а послугами банку користуються 70% українців.

Доходи від ІТ-експорту. Як свідчать Як свідчать дані Опендатабот , після сплеску на початку великої війни заробітки ІТ-експорту скорочуються. За перший квартал 2023 року IT-сектор в експорті заробив $1,68 млрд. Це менше, аніж за той самий період торік, коли дохід склав $2 млрд. Загалом експорт послуг приніс за перший квартал 2023 року $3,94 млрд.

План реформування правоохоронних органів і прокуратури. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський схвалив план реформування усіх правоохоронних органів і прокуратури до 2027 року. Як зауважив глава держави, «кожен елемент державної системи — органи правопорядку передусім — мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність».

У МВФ повідомили, коли планують перегляд програми для України. провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України в другій половині травня. МВФ має так званий «базовий сценарій» розвитку подій в Україні, а також негативний — з огляду на невизначеність, пов’язану з російською агресією. Міжнародний валютний фонд планує провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України в другій половині травня. МВФ має так званий «базовий сценарій» розвитку подій в Україні, а також негативний — з огляду на невизначеність, пов’язану з російською агресією.

Ставки на депозити знижуються. У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,3% річних. Це на 0,1 в.п. нижче, ніж місяцем раніше. Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7% до 0,8%.

Тарифи на світло. Як прогнозує член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, якщо тарифи на електроенергію в Україні зростуть до 2,88 грн за кВт/год, це Як прогнозує член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, якщо тарифи на електроенергію в Україні зростуть до 2,88 грн за кВт/год, це збільшить суму у платіжці на 200−300 грн. За його словами, ті господарства, які отримували субсидії, і надалі будуть їх отримувати.

До речі, за даними Держстату, в Україні дорожчають житлово-комунальні послуги. Так, з квітня 2022 року до квітня 2023 року загальне подорожчання склало 4%. Наразі українці на 20,6% більше платять за утримання та ремонт житла.

Також в ПФУ нагадали, що учасники бойових дій мають право на 75% знижку від вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання, незалежно від доходів. Щоб оформити пільгу, потрібно подати дві заяви. Пільги на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій призначаються довічно.

Ситуація на валютному ринку. Голова Ради НБУ Богдан Данилишин каже, що міжнародні резерви України за результатами квітня 2023 р. зросли до $35,9 млрд, оновивши одинадцятирічний максимум. У перший тиждень травня завдяки збільшенню пропозиції іноземної валюти Голова Ради НБУ Богдан Данилишин каже, що міжнародні резерви України за результатами квітня 2023 р. зросли до $35,9 млрд, оновивши одинадцятирічний максимум. У перший тиждень травня завдяки збільшенню пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку на тлі сталого попиту на неї чистий продаж іноземної валюти Національним банком для збалансування ринку скоротився до $259 млн (порівняно із $442 млн тижнем раніше).

Доходи жінок і чоловіків в Україні. За підрахунками Мінекономіки, заробітні плати чоловіків в Україні майже на 19% вищі, ніж у жінок. За останні сім років розрив в оплаті скоротився на 7,4%. Цей показник є більшим, ніж в багатьох країнах ЄС. Міністерство За підрахунками Мінекономіки, заробітні плати чоловіків в Україні майже на 19% вищі, ніж у жінок. За останні сім років розрив в оплаті скоротився на 7,4%. Цей показник є більшим, ніж в багатьох країнах ЄС. Міністерство презентувало стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року.

У свою чергу в Держпраці розповіли, що треба знати про нарахування стажу для пенсій при сезонних роботах. Оскільки сезонна робота триває менше року, то є особливості з зарахуванням цього періоду у стаж для призначення пенсії.

«Укрзалізниця» працює з ChatGPT. УЗ УЗ почала використовувати ChatGPT для аналізу текстових відгуків пасажирів. Раніше цю інформацію співробітники компанії обробляли вручну.

Страхування нерухомості. Якщо ви плануєте тривалу поїздку, через яку не матимете доступу до своєї нерухомості, але не хочете пускати в оселю квартирантів, потрібно заздалегідь потурбуватися про безпеку майна. У новій статті розповідаємо про варіанти страхування майна, які сьогодні пропонують компанії на ринку:

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