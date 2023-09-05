День фінансів: Резнікова відправили у відставку, держборг встановив історичний рекорд, Рада відновила е-декларування — Finance.ua

День фінансів: Резнікова відправили у відставку, держборг встановив історичний рекорд, Рада відновила е-декларування Сьогодні 17:50

Вівторок, 5 вересня. Яким українським жінкам треба стати на військовий облік, та скільки українських біженців можуть не повернутися в Україну.

Резнікова відправили у відставку. Парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. У Верховній Раді міністр особисто відзвітував за 552 дні своєї роботи на посаді. Призначення Рустема Умерова на посаду має відбутись на наступному пленарному засіданні.

Держборг України встановив новий історичний рекорд. , загальний державний борг України за підсумком серпня зріс на 3,1% і досяг нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $4 млрд, до $132,92 млрд, у гривневому еквіваленті - на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн грн. За даними Мінфіну , загальний державний борг України за підсумком серпня зріс на 3,1% і досяг нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $4 млрд, до $132,92 млрд, у гривневому еквіваленті - на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн грн.

Військовий облік жінок. З 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов’язані З 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов’язані зареєструватись у військкоматах . Жінки інших спеціальностей, які споріднені з військовою, зможуть стати на облік за бажанням. Поки таких жінок пропускають за кордон безперешкодно.

Зміцнення гривні. Минулого понеділка НБУ запровадив валютні пом’якшення. Минулого понеділка НБУ запровадив валютні пом’якшення. За словами аналітиків інвестгрупи ICU, після цього структура купівлі валюти населенням змінилася на користь безготівки. Курс готівкової гривні в системно важливих банках посилився до кінця минулого тижня на понад 1%, до 37,4−38,2 грн/дол.

Ціни знову зросли. , у Києві суттєво зросла вартість оренди житла. Так, за останні пів року оренда квартир здорожчала майже на 3000 грн — із середніх 12 051 грн до 15 000 грн. За місяць ціни також значно підскочили — більш ніж на 1300 грн. Найдешевше винаймати квартиру у Святошинському районі столиці. Як повідомляє M2bomber , у Києві суттєво зросла вартість оренди житла. Так, за останні пів року оренда квартир здорожчала майже на 3000 грн — із середніх 12 051 грн до 15 000 грн. За місяць ціни також значно підскочили — більш ніж на 1300 грн. Найдешевше винаймати квартиру у Святошинському районі столиці.

Туристична віза в Польщу. З 4 вересня Польща відновила прийом заявок на З 4 вересня Польща відновила прийом заявок на туристичну візу до Польщі . Вартість візи — 35 євро. Окрім візового збору, стягується сервісний збір у розмірі 11 євро.

До речі, Інтерсіті в Польщі знижує ціни на проїзні квитки. Це стосується 20 маршрутів по всій країні.

Скільки українських біженців можуть не повернутися. , за кордоном за різними сценаріями можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Це на 0,4−0,6 млн осіб більше, ніж у розрахунках на грудень 2022 року. Згідно з даними аналітиків, люди з вищим доходом до війни більш схильні до повернення, тоді як менш схильні повертатися люди з вищим доходом зараз. За даними ЦЕС , за кордоном за різними сценаріями можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Це на 0,4−0,6 млн осіб більше, ніж у розрахунках на грудень 2022 року. Згідно з даними аналітиків, люди з вищим доходом до війни більш схильні до повернення, тоді як менш схильні повертатися люди з вищим доходом зараз.

Додамо, що Греція продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на шість місяців. Відтепер українці користуватимуться тимчасовим захистом у Греції до 4 березня 2024 року.

Щодо найпоширеніших проблем працевлаштування українців в Європі, то найчастіше скаржаться на мовний бар'єр, некваліфіковану та низькооплачувану роботу, невизнання українського диплому про освіту.

Закон про відновлення е-декларування. в цілому закон про відновлення подання декларацій і проведення спеціальних перевірок щодо запобігання корупції та очищення влади під час дії воєнного стану, а також спрощення порядку подання декларацій. Верховна Рада схвалила в цілому закон про відновлення подання декларацій і проведення спеціальних перевірок щодо запобігання корупції та очищення влади під час дії воєнного стану, а також спрощення порядку подання декларацій.

Українці можуть залишитися без опалення та гарячої води. про неможливість виробляти тепло і гарячу воду через законодавчу колізію. Затверджений урядом механізм розрахунків за природний газ в рамках ПСО (механізм пільгових цін) призвів до припинення постачання гарячої води в українських містах. Підприємства теплокомуненерго заявляють про неможливість виробляти тепло і гарячу воду через законодавчу колізію. Затверджений урядом механізм розрахунків за природний газ в рамках ПСО (механізм пільгових цін) призвів до припинення постачання гарячої води в українських містах.

Деяким переселенцям відновлять виплати. Деяким ВПО, яких після масштабної перевірки позбавили державної підтримки на проживання, Деяким ВПО, яких після масштабної перевірки позбавили державної підтримки на проживання, повернуть виплати . Під час верифікації ВПО з’ясувалося, що близько 10 тисяч громадян значиться в реєстрах РАЦСу померлими. За результатами перевірки виплати скасували, але як виявилося — деяким помилково.

110 млн платіжних карток. За даними НБУ , загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 110,3 млн шт. Це на 1% більше порівняно з січнем цього року.

Як зазначають в ПриватБанку, діти, які користуються банківськими картками Юніора, віддають перевагу покупкам через POS-термінали й більше купують офлайн, чим через інтернет.

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