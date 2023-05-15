День фінансів: рейтинг банків за депозитами, індекс споживчих настроїв, квартири в містах-мільйонниках — Finance.ua

День фінансів: рейтинг банків за депозитами, індекс споживчих настроїв, квартири в містах-мільйонниках Сьогодні 17:50

В понеділок, 15 травня, Finance.ua вирішив дослідити, які ціни на готові квартири від забудовників в найбільших містах України:

Сплата податку на нерухомість у 2023 році. Податок за нерухомість платять лише ті українці, які Податок за нерухомість платять лише ті українці, які мають у власності квартиру, площа якої перевищує 60 квадратних метрів, або будинок з площею понад 120 квадратних метрів. Сума податку збільшується одразу на 25 тисяч гривень за кожен наступний об'єкт житлової нерухомості, якщо його загальна площа перевищує 300 квадратних метрів для квартири та 500 квадратних метрів для будинку.

Також в Україні запровадили процедуру технічної інвентаризації нерухомості.

Уряд скоротив максимальні виплати за програмою єВідновлення.

Рейтинг банків за депозитами. Станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках зберігалося 944,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 583,5 млрд гривень). Станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках зберігалося 944,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 583,5 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 336,8 млрд гривень.

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Угода століття. Остін Рассел, 28-річний магнат автомобільних технологій, Остін Рассел, 28-річний магнат автомобільних технологій, придбав 82% акцій Forbes Global Media Holdings, материнської компанії відомого ділового журналу. Як повідомляє Bloomberg, угода оцінюється у 800 мільйонів доларів. Продавець — гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments, збереже за собою міноритарний пакет акцій.

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