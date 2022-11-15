День фінансів: репарації Україні від росії, та як платити за кредитом під час війни — Finance.ua
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День фінансів: репарації Україні від росії, та як платити за кредитом під час війни

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У вівторок, 15 листопада, через ракетні удари у Києві та по всій Україні застосовують екстрені відключення світла.
Також сьогодні Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про репарації Україні від росії. При цьому у Мін’юсті пояснили, що дає Україні резолюція ООН щодо репарацій.
  • ЄС щомісячно даватиме Україні по 1,5 млрд євро на відновлення енергооб’єктів.
Коли Україна отримає кредитну програму МВФ. Національний банк України розраховує на повноцінну програму розширеного фінансування з МВФ у 2023 році. Це може статися після того, як буде підбито перші підсумки моніторингової програми, схвалення якої очікується наприкінці поточного року.
Через війну сотні тисяч були змушені переїхати в інший регіон країни, подалі від бомбардувань, і втратили звичне місце роботи. У тих, хто мав у банку кредити, виникли проблеми з їх погашенням. У одних — суто технічні, пов’язані зі складнощами внесення щомісячного платежу. Finance.ua проаналізував в статті найпопулярніші випадки і склав список порад, як правильно чинити в подібних ситуаціях:

Як платити за кредитом під час війни💰

У Нацбанку розповіли, чи планують міняти фіксований курс долара. У Національному банку України сподіваються, що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не знадобиться, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.
Робота та її втрата через війну. Якщо через повномасштабне вторгнення росії людина втратила роботу і їй не вистачило кілька місяців страхового стажу до виходу на пенсію, вона матиме кілька варіантів виходу із ситуації.
  • Також українці можуть шукати роботу в Європейській службі зайнятості.
  • В «OLX.Робота» повідомили, які робітничі спеціальності зараз затребувані в Україні. Серед робітничих професій роботодавці пропонують далекобійникам, рихтувальникам та фасадникам у жовтні 40 000 гривень, 32 500 гривень і 30 000 гривень відповідно.
  • При цьомустало відомо, де в Україні найменша конкуренція на ринку праці.
Польща змінює стратегію щодо українських біженців. У Польщі змінюють стратегію стосовно українських біженців — тепер втікачам від війни створюватимуть умови для проживання в Україні.Для цього планується облаштувати модульні житлові комплекси на 20 тисяч людей.
За матеріалами:
Finance.ua
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