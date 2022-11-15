День фінансів: репарації Україні від росії, та як платити за кредитом під час війни — Finance.ua

День фінансів: репарації Україні від росії, та як платити за кредитом під час війни Сьогодні 17:50

У вівторок, 15 листопада, через ракетні удари у Києві та по всій Україні застосовують екстрені відключення світла.

ьогодні Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про репарації Україні від росії. При цьому у Мін’юсті пояснили, що дає Україні резолюція ООН щодо репарацій. Також с

ЄС щомісячно даватиме Україні по 1,5 млрд євро на відновлення енергооб’єктів.

Коли Україна отримає кредитну програму МВФ. Національний банк України розраховує на повноцінну програму Національний банк України розраховує на повноцінну програму розширеного фінансування з МВФ у 2023 році. Це може статися після того, як буде підбито перші підсумки моніторингової програми, схвалення якої очікується наприкінці поточного року.

Через війну сотні тисяч були змушені переїхати в інший регіон країни, подалі від бомбардувань, і втратили звичне місце роботи. У тих, хто мав у банку кредити, виникли проблеми з їх погашенням. У одних — суто технічні, пов’язані зі складнощами внесення щомісячного платежу. Finance.ua проаналізував в статті найпопулярніші випадки і склав список порад, як правильно чинити в подібних ситуаціях:

У Нацбанку розповіли, чи планують міняти фіксований курс долара. У Національному банку України У Національному банку України сподіваються , що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не знадобиться, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.

Робота та її втрата через війну. Якщо через повномасштабне вторгнення росії людина втратила роботу і їй не вистачило кілька місяців страхового стажу до виходу на пенсію, вона матиме кілька Якщо через повномасштабне вторгнення росії людина втратила роботу і їй не вистачило кілька місяців страхового стажу до виходу на пенсію, вона матиме кілька варіантів виходу із ситуації.

Також українці можуть шукати роботу в Європейській службі зайнятості.

В «OLX.Робота» повідомили, які робітничі спеціальності зараз затребувані в Україні. Серед робітничих професій роботодавці пропонують далекобійникам, рихтувальникам та фасадникам у жовтні 40 000 гривень, 32 500 гривень і 30 000 гривень відповідно.

При цьомустало відомо, де в Україні найменша конкуренція на ринку праці.

Польща змінює стратегію щодо українських біженців. У Польщі У Польщі змінюють стратегію стосовно українських біженців — тепер втікачам від війни створюватимуть умови для проживання в Україні.Для цього планується облаштувати модульні житлові комплекси на 20 тисяч людей.

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