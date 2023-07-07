День фінансів: рекордні валютні резерви, підвищення попиту на робочу силу, умови перебування українців у Польщі — Finance.ua

День фінансів: рекордні валютні резерви, підвищення попиту на робочу силу, умови перебування українців у Польщі Сьогодні 17:50

П’ятниця, 7 липня. Міжнародні резерви України сягнули рекорду за всю історію незалежності, а російські олігархи продовжують зазнавати збитків.

Рекордні валютні резерви. Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними НБУ, становили $38 999,5 млн. У червні вони зросли на 4,5% та оновили Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними НБУ, становили $38 999,5 млн. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року — $38 351,7 млн.

Ринок нерухомості у червні. За даними Dim. Ria , середня ціна за м² у новобудові на кінець червня у Києві становив 56 728 грн (враховуючи усі типи квартир за кількістю кімнат). На вторинному ринку столиці найвища середня ціна однокімнатної квартири — 86 865 доларів США.

Якщо дивитись на ринок оренди квартир у Києві, то попит у 2023 році хоч і зростає, але є найменшим за останні три роки. Середня вартість 1-кімнатної квартири наразі - 9500 грн, що на 14% менше ніж 2021 році.

Підвищення попиту на робочу силу. Як ідеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ, у червні 2023 року в Україні продовжилася тенденція підвищення попиту на робочу силу. Це зумовило Як ідеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ, у червні 2023 року в Україні продовжилася тенденція підвищення попиту на робочу силу. Це зумовило відновлення зростання зарплат . При цьому пропозиція робочої сили залишалася стабільною. За даними опитуваннями Соціологічної групи «Рейтинг», частка тих, хто не працює, скоротилася порівняно з початком 2023 року (більш помітно — серед ВПО).

За даним Опендатабот, після пожвавлення у травні, у червні активність у сфері ІТ дещо вщухла. Водночас зарплати досвідчених технічних фахівців — з досвідом від 3 та навіть від 7 років — скоротилися на 500 доларів до торішніх показників.

Найбільше ж вакансій з’являється в категоріях «Освіта, наука» та «Будівництво, архітектура». Також другий місяць поспіль найбільш помітно зростає кількість пропозицій для пенсіонерів та людей з інвалідністю й фахівців без досвіду.

Ставки за гривневими депозитами зростають. За даними НБУ, За даними НБУ, процентні ставки за строковими гривневими депозитами продовжують зростати та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію. Як результат, зросла схильність до заощаджень у національній валюті.

Умови перебування українців у Польщі. Громадяни України зараз мають два приводи, щоб легально Громадяни України зараз мають два приводи, щоб легально перебувати на території Польщі , а саме спеціальний закон щодо COVID-19, який закінчується 31 липня 2023 року, та Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом. Таким чином легальне перебування громадян України продовжене до 4 березня 2024 року

Терміни відновлення «Азовсталі». Генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков каже, що після перемоги планується відновлення металургійних комбінатів «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча, Генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков каже, що після перемоги планується відновлення металургійних комбінатів «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча, це займе від 3 до 5 років . Перед цим буде створено нову промислову карту Маріуполя.

Сплата комуналки в додатку «Київ Цифровий». Мешканці столиці відтепер можуть Мешканці столиці відтепер можуть сплачувати комунальні послуги у додатку «Київ Цифровий». Для цього потрібно лише додати свою адресу. Всі рахунки і квитанції зберігаються в особистому профілі, а коли надійде платіжка клієнт отримає сповіщення. За обробку платежів нараховується комісія — її розмір залежить від постачальника послуг.

Українці пересідають на гібриди. За даними асоціації «Укравтопром», у цьому році на За даними асоціації «Укравтопром», у цьому році на ринку нових легковиків продовжують домінувати авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Однак зростаючий попит на гібриди та авто на акумуляторних джерелах живлення стрімко змінюють структуру ринку.

Статки російських мільярдерів. Повномасштабне вторгнення росії в Україну відразу ж Повномасштабне вторгнення росії в Україну відразу ж вдарило по найбагатших людях країни-агресора: за перший день вони втратили, за даними Bloomberg, майже 40 мільярдів доларів. Далі протягом року російські олігархи продовжували зазнавати збитків через західні санкції, хоча були й ті, кому вдалося заробити.

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