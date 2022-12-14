День фінансів: реформа містобудування, зміна порядку реєстрації авто, передноворічний підробіток — Finance.ua

День фінансів: реформа містобудування, зміна порядку реєстрації авто, передноворічний підробіток Сьогодні 17:50

Середа, 14 грудня, в Києві розпочалась з обстрілу росією дронами-камікадзе іранського виробництва «Шахед». Сили нашої ППО, за даними КМВА, збили 13 снарядів. В новій статті Finance.ua розбирався: чи є в Україні ПРО, які характеристики SAMP-T3 та характеристики THAAD.

З 14 грудня в Україні змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС. Крім того, дозволять оформляти водійські права онлайн. Зміни стосуються експертизи транспортного засобу — вона відокремлена від процедури реєстрації в сервісному центрі МВС.

ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання. Єврокомісія профінансує Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Україна найближчим часом запровадить програму безкоштовного обміну для населення: застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на нові світлодіодні.

Цифровий реєстр збитків. Реєстр Реєстр включатиме в себе опції зі збору інформації про претензії та доказів, що їх підтверджують, їх упорядкування (розподіл за категоріями, групування їх у масові/класові претензії, де це доречно), оцінювання претензій з точки зору критеріїв прийнятності.

В Україні запустили Карту руйнувань: на ній вже 1500 зруйнованих об’єктів.

ТОП-10 причин, що заважають бізнесу відновлюватись. Індекс Індекс активності бізнесу UBI зараз становить 30 пунктів зі 100 можливих. У листопаді він дещо впав у порівнянні з вереснем, проте став вищим, ніж був у червні — липні. Зниження індексу у листопаді свідчить про погіршення очікувань бізнесу щодо швидкого покращення економічної ситуації.

Передноворічний підробіток. Передноворічний і післяноворічний період — це можливість для роботодавців та працівників заробити більше, ніж в будь-яку іншу пору року. Work.ua Передноворічний і післяноворічний період — це можливість для роботодавців та працівників заробити більше, ніж в будь-яку іншу пору року. Work.ua пропонує 9 вакансій, які можуть забезпечити прибуток у передноворічні свята.

Пенсія на касах супермаркетів. Українці на касах супермаркетів можуть Українці на касах супермаркетів можуть зняти готівку зі своїх банківських карток, це також поширюється і на пенсійні виплати. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко сказав, що це лише додаткова можливість спростити процедуру переведення в готівку, особливо в період регулярних відключень світла, коли банкомати можуть перестати працювати в будь-який момент.

Туреччина вводить податок для туристів. З 1 січня 2023 року Туреччина З 1 січня 2023 року Туреччина вводить податок 2% на проживання в готелях, туристичних селах, мотелях, пансіонатах, готелях, кемпінгах та інших об’єктах розміщення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.