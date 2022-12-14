День фінансів: реформа містобудування, зміна порядку реєстрації авто, передноворічний підробіток — Finance.ua

День фінансів: реформа містобудування, зміна порядку реєстрації авто, передноворічний підробіток
Середа, 14 грудня, в Києві розпочалась з обстрілу росією дронами-камікадзе іранського виробництва «Шахед». Сили нашої ППО, за даними КМВА, збили 13 снарядів. В новій статті Finance.ua розбирався: чи є в Україні ПРО, які характеристики SAMP-T3 та характеристики THAAD.
Чому складно збити балістичну ракету, і чи має Україна ПРО, яка це може
З 14 грудня в Україні змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС. Крім того, дозволять оформляти водійські права онлайн. Зміни стосуються експертизи транспортного засобу — вона відокремлена від процедури реєстрації в сервісному центрі МВС.
ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання. Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Україна найближчим часом запровадить програму безкоштовного обміну для населення: застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на нові світлодіодні.
Цифровий реєстр збитків. Реєстр включатиме в себе опції зі збору інформації про претензії та доказів, що їх підтверджують, їх упорядкування (розподіл за категоріями, групування їх у масові/класові претензії, де це доречно), оцінювання претензій з точки зору критеріїв прийнятності.
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ТОП-10 причин, що заважають бізнесу відновлюватись. Індекс активності бізнесу UBI зараз становить 30 пунктів зі 100 можливих. У листопаді він дещо впав у порівнянні з вереснем, проте став вищим, ніж був у червні — липні. Зниження індексу у листопаді свідчить про погіршення очікувань бізнесу щодо швидкого покращення економічної ситуації.
Передноворічний підробіток. Передноворічний і післяноворічний період — це можливість для роботодавців та працівників заробити більше, ніж в будь-яку іншу пору року. Work.ua пропонує 9 вакансій, які можуть забезпечити прибуток у передноворічні свята.
Пенсія на касах супермаркетів. Українці на касах супермаркетів можуть зняти готівку зі своїх банківських карток, це також поширюється і на пенсійні виплати. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко сказав, що це лише додаткова можливість спростити процедуру переведення в готівку, особливо в період регулярних відключень світла, коли банкомати можуть перестати працювати в будь-який момент.
Туреччина вводить податок для туристів. З 1 січня 2023 року Туреччина вводить податок 2% на проживання в готелях, туристичних селах, мотелях, пансіонатах, готелях, кемпінгах та інших об’єктах розміщення.
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