День фінансів: реальний показник падіння ВВП в Україні, депозити в березні, кредит на авто — Finance.ua

День фінансів: реальний показник падіння ВВП в Україні, депозити в березні, кредит на авто Сьогодні 17:45

У четвер, 29 лютого, Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України, також у Пентагоні розглядають можливість використання резервних $4 млрд для допомоги Україні.

Реальний показник падіння ВВП в Україні. Рівень спаду економіки за результатами 2023 року складає -27% ВВП. Відповідно для підтримки макроекономічних Рівень спаду економіки за результатами 2023 року складає -27% ВВП. Відповідно для підтримки макроекономічних показників мають бути задіяні значні фінансові ресурси партнерів та країн, що допомагають Україні в часи війни, вважає голова НБУ Андрій Пишний.

У Мінфіні озвучили щомісячні потреби України в міжнародній фінансовій допомозі.

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Закриття ще 22 станцій київського метро. Інформація про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро не відповідає дійсності. Про це мер Києва Віталій Кличко Інформація про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро не відповідає дійсності. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу «Київ». Це брехня, яку навмисне розповсюджують! Розповсюджують, щоб збурити людей.

Депозити в березні. У березні ставки за акційними гривневими депозитами, залежно від терміну розміщення коштів, можуть досягнути 17% річних. Такий У березні ставки за акційними гривневими депозитами, залежно від терміну розміщення коштів, можуть досягнути 17% річних. Такий прогноз дав директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.

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