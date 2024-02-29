День фінансів: реальний показник падіння ВВП в Україні, депозити в березні, кредит на авто — Finance.ua

День фінансів: реальний показник падіння ВВП в Україні, депозити в березні, кредит на авто
У четвер, 29 лютого, Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України, також у Пентагоні розглядають можливість використання резервних $4 млрд для допомоги Україні.
Реальний показник падіння ВВП в Україні. Рівень спаду економіки за результатами 2023 року складає -27% ВВП. Відповідно для підтримки макроекономічних показників мають бути задіяні значні фінансові ресурси партнерів та країн, що допомагають Україні в часи війни, вважає голова НБУ Андрій Пишний.
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Ветеранське підприємництво в Україні. Діяльність ветеранів-підприємців пропонується врегулювати особливим законом — «Про ветеранське підприємництво». Проєкт закону подають на термінове ухвалення Верховною Радою. В ньому є багато новацій для цієї категорії підприємців.
Демобілізація строковиків. Про те, що змінилось, як працюватиме закон, що він означає для військовослужбовців, розповіла Крістіна Дрогозюк, юристка, експертка Громадського центру правосуддя в Одеській області.
Закриття ще 22 станцій київського метро. Інформація про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро не відповідає дійсності. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу «Київ». Це брехня, яку навмисне розповсюджують! Розповсюджують, щоб збурити людей.
Депозити в березні. У березні ставки за акційними гривневими депозитами, залежно від терміну розміщення коштів, можуть досягнути 17% річних. Такий прогноз дав директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.
У Нацбанку спрогнозували, що буде з робочими місцями та зарплатами. Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії очікують розширення кадрового штату в найближчому майбутньому.
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Зміни з 1 березня: у «Нафтогазі» попередили побутових споживачів. Завтра компанія Газмережі почне обслуговувати ще 270 тисяч споживачів на території Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини. Як передати показники лічильників газу тут.
Кредити на різноманітні покупки стали звичними, а кредитні продукти від банків — все більш різноманітними. Одним із найпопулярніших є кредит на купівлю авто.
Машина в кредит у 2024 році: як все оформити
Курс долара в березні. Прогнозу курсу валют на березень від нашого експерта Олексія Козирєва.
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