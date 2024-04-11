День фінансів: Рада ухвалила закон про мобілізацію, стан депозитного ринку, зростання мінімалки — Finance.ua

День фінансів: Рада ухвалила закон про мобілізацію, стан депозитного ринку, зростання мінімалки Сьогодні 17:45

У четвер, 11 квітня, Рада ухвалила закон про мобілізацію. Документ має підписати спікер ВРУ і передати на підпис президенту. Після цього через місяць закон вступає в дію. Основні положення за посиланням.

Також ВР схвалила оновлений законопроєкт про реформу БЕБ.

Виплати додаткових 70 тис. грн військовим. Верховна Рада 11 квітня проголосувала за постанову, згідно з якою уряд повинен Верховна Рада 11 квітня проголосувала за постанову, згідно з якою уряд повинен передбачити додаткову винагороду розміром 70 тис. грн військовим на передовій.

При цьому в Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали з проєкту закону.

До чого готуватись водіям та власникам авто в Україні. У тексті нового закону передбачаються обмеження в керуванні транспортними засобами для осіб, які ухиляються від мобілізації, а також положення про вилучення авто для потреб армії. Розповідаємо детально, які саме.

Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду. Президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс підписали Президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

Скільки Україна цьогоріч отримала від міжнародних партнерів. З початку 2024 року міжнародні партнери виділили Україні $10,2 млрд. Про це З початку 2024 року міжнародні партнери виділили Україні $10,2 млрд. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, Україна розраховує, що Конгрес США найближчим часом підтримає пакет допомоги.

Зростання мінімалки. Підвищення мінімальної зарплати стосується не лише зарплати, а й багатьох інших виплат, таких як допомога безробітним та компенсації роботодавцям. Тому зростання мінімальної зарплати в цілому підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки. Про це Підвищення мінімальної зарплати стосується не лише зарплати, а й багатьох інших виплат, таких як допомога безробітним та компенсації роботодавцям. Тому зростання мінімальної зарплати в цілому підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Уповільнення інфляції нижче прогнозу. Екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин Екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин розповів про те, що у березні 2024 р. рівень річної інфляції знизився до 3,2% проти 4,3% в лютому. Прогнози НБУ вчергове не справдились: на початку 2024 р. НБУ очікував, що за підсумками І кварталу інфляція прискориться до 5%.

Стало відомо, що у березні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося два нових гравці, шість — залишили ринок.

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок. Перша фінансова реакція українців на можливість блокування рахунків «ухилянтів» від мобілізації була помірною. Про це Перша фінансова реакція українців на можливість блокування рахунків «ухилянтів» від мобілізації була помірною. Про це розповіли банкіри під час круглого столу. Є певні поодинокі випадки нервової поведінки, але це не масовий сектор, зазначили банкіри.

Рейтинг банків за прибутками. Платоспроможні банки України за січень-лютий 2024 року отримали 25,897 млрд гривень прибутку після оподаткування. Про це Платоспроможні банки України за січень-лютий 2024 року отримали 25,897 млрд гривень прибутку після оподаткування. Про це свідчать дані Національного банку України. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 7,569 млрд гривень. За даними НБУ, 57 із 63 банків отримали прибуток на суму 26 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 100 млн гривень.

До речі, часто коли клієнт приходить до банку, його цікавить якась конкретна послуга. Одному потрібна банківська пластикова картка, щоб робити покупки в магазині. Інший прийшов відкрити депозит, щоби не зберігати гроші вдома…

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А в новому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про те, у чому зберігати свої заощадження українцям, про гривневі ОВДП, про прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 квітня:

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