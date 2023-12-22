День фінансів: ПриватБанк розрахувався з державою, НБУ провів оцінку стійкості банків, Ощадбанк продовжив термін дії карток — Finance.ua

День фінансів: ПриватБанк розрахувався з державою, НБУ провів оцінку стійкості банків, Ощадбанк продовжив термін дії карток Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 22 грудня, у фокусі були банки, мобілізація та фінансова допомога Україні.

Оцінка стійкості банків. НБУ НБУ провів оцінку стійкості для 20 найбільших банків України і встановив потребу докапіталізації п’яти банків. Як зазначається, два з них уже встигли підвищити достатність капіталу до встановлених за підсумками перевірки підвищених нормативів.

ПриватБанк повернув державі 155 млрд. Голова правління ПриватБанк Герхард Бьош Голова правління ПриватБанк Герхард Бьош заявив , що банк повернув 155 млрд грн державі, які були витрачені на його порятунок під час націоналізації. На це пішло сім років.

Який рівень стресу у фінансовій системі. За За даними НБУ, Індекс фінансового стресу, якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, перебуває на високому, але стабільному рівні. Повномасштабна війна та пов’язані з нею безпекові загрози залишаються ключовим системним ризиком для фінансового сектору.

Додаткове оподаткування банків. Як Як пояснив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, додаткове оподаткування банків запровадили на їхній прибуток за весь 2023 рік через позицію міжнародних партнерів. Дискусії з міжнародними партнерами щодо цього питання тривали два місяці. В підсумку Мінфін підтримав рішення МВФ, і комітет також погодився.

Кредитування бізнесу та населення. Банки Банки активізували кредитування бізнесу та населення. Попит є не лише на пільгове кредитування — нарощують портфелі й банки, які не беруть участі в держпрограмах.

У звіті НБУ також зазначається, що в Україні відновлюється ринок нерухомості. Попит пожвавлюється передусім на готове житло. При цьому зріс попит на оренду, також значно зросли обсяги пільгової іпотеки.

Нагадаємо, що вчора, 21 грудня, Зеленський підписав закон щодо обмеження ставки за мікрокредитами. Раніше Finance.ua вже розповідав, навіщо обмежувати ставку і що саме змінює закон. В оновленій статті розповімо, як тепер вирахувати денну ставку по кредиту і чому частина компаній піде з ринку:

Термін дії карток Ощадбанку. Банк Банк продовжив термін дії своїх платіжних карток до 31 березня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.

Зауваження щодо законопроєкту про мобілізацію. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив низку зауважень щодо законопроєкту, який стосується мобілізації. Зауваження стосуються взяття на військовий облік жінок, терміну відпусток для військових і звільнення зі служби людей, які мають ІІ групу інвалідності.

До речі, в Офісі президента підтримали ідею призвати в армію українських чоловіків, які живуть за кордоном, і карати тих, хто відмовиться з’явитися у призовні пункти.

Водночас у Німеччині заявили, що не змушуватимуть українських біженців до військової служби

Також додамо, що роботодавці б’ють на сполох через дефіцит кадрів у критичних галузях. Через це може постати питання про перегляд умов бронювання чоловіків або відкликання з фронту фахівців деяких професій.

Що буде, якщо Україна не отримає фінансову допомогу? Українська влада очікує, що фінансова допомога від партнерів надійде. Але на випадок протилежного сценарію теоретично Українська влада очікує, що фінансова допомога від партнерів надійде. Але на випадок протилежного сценарію теоретично є два рішення . Потенційним поганим рішенням є секвестр, тобто скорочення витрат бюджету. Ще гірше рішення — бюджетна емісія.

У свою чергу Кулеба заявляє, що питання грошей від США та ЄС вирішене.

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