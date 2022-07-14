День фінансів: причини зростання готівкового долара і найбільш ефективні банки — Finance.ua

День фінансів: причини зростання готівкового долара і найбільш ефективні банки Вчора 17:50

Четвер, 14 липня. Сьогодні в центрі уваги були валютні новини.

Причини зростання готівкового долара. Протягом останнього тижня в Україні спостерігається Протягом останнього тижня в Україні спостерігається суттєвий ріст готівкового курсу валют . Це трапилось через рішення найбільших за кількістю клієнтів банків зрівняти свої курси за картковими операціями з готівковим курсом. Крім того, причиною зростання курсу валют на готівковому ринку у Нацбанку вважають навіть не зниження пропозиції у зв’язку з припиненням схеми «карткового туризму», а психологічний чинник.

Валютні обмеження для всіх. У Нацбанку також прокоментували обурення ІТ-спільноти щодо збереження в Україні У Нацбанку також прокоментували обурення ІТ-спільноти щодо збереження в Україні фіксованого безготівкового курсу валют . Там заявляють, що регулятор не має можливості робити окремий курс для представників окремих галузей або категорій бізнесу. Нагадаємо, що представники IT-галузі скаржилися на втрату через різницю між безготівковим та готівковим курсами близько 26% доходів.

Вплив на Україну падіння курсу євро до долара. на світових ринках та вперше з 2002 року досяг паритету. Втім, на думку Нацбанку, це не матиме суттєвого впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз відіграє другорядну роль. У той же час укріплення гривні до євро полегшить життя українцям за кордоном, які розраховуються гривневими картками. Євро дешевшає відносно долара США на світових ринках та вперше з 2002 року досяг паритету. Втім, на думку Нацбанку, це не матиме суттєвого впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз відіграє другорядну роль. У той же час укріплення гривні до євро полегшить життя українцям за кордоном, які розраховуються гривневими картками.

До речі, про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни поговоримо вже 28 липня на Валютному форумі 2022. Для пошуку відповідей на складні питання ми запросили потужних експертів та аналітиків великої четвірки аудиторсько-консалтингових компаній: Dragon Capital, Deloitte Ukraine, PwC та НБУ. 6 годин практичних порад від більш ніж 15 експертів за символічну ціну квитка — 600 грн.

Додамо, що в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв пояснює, коли Нацбанк відпустить курс і чи треба це робити зараз.

Найбільш ефективні банки. Згідно з дослідженням Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, протягом перших трьох місяців повномасштабної агресії росії проти України найкращі результати за показником Cost-to-Income ratio, відношення операційних витрат до операційних доходів, показали Згідно з дослідженням Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, протягом перших трьох місяців повномасштабної агресії росії проти України найкращі результати за показником Cost-to-Income ratio, відношення операційних витрат до операційних доходів, показали Ідея банк, Сітібанк, Укрексімбанк, А-Банк та Комерційний Індустріальний Банк

ПриватБанк повідомив, що завершив перше півріччя з прибутком 6,3 млрд грн. Це майже вдвічі менше фінрезультату за аналогічний період 2021 року (11,6 млрд грн).

Виплати переселенцям. Деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО. Це станеться в тому випадку, якщо вони повернуться на місце проживання і не повідомлять про це соцслужбу. У такому разі, всі виплати, отримані ними як ВПО, вважатимуться незаконними. А незаконно Деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО. Це станеться в тому випадку, якщо вони повернуться на місце проживання і не повідомлять про це соцслужбу. У такому разі, всі виплати, отримані ними як ВПО, вважатимуться незаконними. А незаконно отримані гроші доведеться повернути

До речі, статус внутрішньо переміщеної особи можна отримати і без офіційної реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях України. Це можна зробити після евакуації у разі наявності документів, які підтверджують факт проживання там.

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