День фінансів: причини зміцнення гривні, закриття ФОП у кілька кліків, найінноваційніші компанії світу — Finance.ua

День фінансів: причини зміцнення гривні, закриття ФОП у кілька кліків, найінноваційніші компанії світу Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 16 червня, про курс гривні, депозити та націоналізацію банків.

Націоналізація банків підсанкційних власників. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати банки підсанкційних власників. Зокрема, «Сенс банк» (до 1 грудня 2022 року — «Альфа-Банк») Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

Причини зміцнення гривні. Нардеп Данило Гетманцев не бачить підстав щодо суттєвого просідання готівкового курсу гривні до кінця 2023 року. Нардеп Данило Гетманцев не бачить підстав щодо суттєвого просідання готівкового курсу гривні до кінця 2023 року. Він назвав фактори , завдяки яким зміцнюється гривня. По-перше, це рішення, які були ухвалені у 2022 році НБУ і урядом. По-друге, валютні обмеження, які діють в меншому обсязі, але продовжують діяти. По-третє, отримання безпрецедентно високої допомоги від партнерів.

Додамо, що НБУ прокоментував додаткові комісії банків за «зношені» долари.

В Нацбанку також зазначили, що з огляду на міжнародну підтримку та поступове пожвавлення економіки, Україна зможе і надалі фінансувати всі необхідні видатки без відновлення емісійного фінансування.

Ставки на депозити. В ICU заявили, що банки середнього та дрібного калібру вже поступово нарощують ставки. 2−3% річних у доларі вже стає чимось реальнішим. Що стосується гривневих депозитів, наразі пропонують найбільші ставки. Вже зараз відсоткові ставки за депозитами впритул наблизились до 20−21% річних, і їх В ICU заявили, що банки середнього та дрібного калібру вже поступово нарощують ставки. 2−3% річних у доларі вже стає чимось реальнішим. Що стосується гривневих депозитів, наразі пропонують найбільші ставки. Вже зараз відсоткові ставки за депозитами впритул наблизились до 20−21% річних, і їх зростання є малоймовірним

До речі, з початку року українці відкрили у ПриватБанку нових депозитних вкладів у гривні на 6,4 млрд. Також ПриватБанк відновлює прийом валюти в терміналах.

Закрити ФОП у кілька кліків. Незабаром на порталі Дія можна буде закрити ФОП у кілька кліків. Мінцифри Незабаром на порталі Дія можна буде закрити ФОП у кілька кліків. Мінцифри розпочало бета-тестування . Послуга автоматична, тож закрити бізнес можна буде всього за 1 секунду.

Найінноваційніші компанії світу. Boston Consulting Group опублікував рейтинг найбільш Boston Consulting Group опублікував рейтинг найбільш інноваційних компаній 2023 року. Apple четвертий рік поспіль вважається найбільш інноваційною компанією у світі. Насправді Apple тримає цей титул щороку з 2005 року, за винятком 2019 року.

Ціни на пальне. Після повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня 2023 року вартість автогазу, дизельного пального та бензину на АЗС суттєво зросте. Однак, за словами директора спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева, Після повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня 2023 року вартість автогазу, дизельного пального та бензину на АЗС суттєво зросте. Однак, за словами директора спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева, підвищення цін не буде миттєвим. Тому в одних мережах може бути і 10 гривень подорожчання бензину, а в інших може бути і 15.

Мільйон нових субсидіантів. Міністерство соціальної політики очікує, що через зростання тарифів на електроенергію, Міністерство соціальної політики очікує, що через зростання тарифів на електроенергію, отримувачів субсидії збільшиться приблизно на один мільйон. На додаткові видатки має вистачити передбачених на цей рік у державному бюджеті 37 млрд грн на підтримку вразливих категорій громадян.

Кошти постраждалим від підтоплення. Для постраждалих від підтоплення планується одноразова Для постраждалих від підтоплення планується одноразова грошова допомога . Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям на це 564 млн 875 тис. гривень. Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень.

Ціни на оренду квартир у Києві та Львові. За даними Bird, медіана За даними Bird, медіана ціни на оренду в Києві збільшилася в усіх сегментах квартир, але найбільше в однокімнатних на 11%, у трикімнатних — на 8%, а у двокімнатних на 3% в порівнянні з попереднім місяцем. Що стосується оренди у Львові, медіана ціни оренди трикімнатних квартир збільшилася на 6%, двокімнатних на 5%, вартість однокімнатних квартир не змінилася.

Bayraktar з українським двигуном. Baykar провела нові Baykar провела нові випробування дрона Akinci з українським двигуном. Компанія провела успішні стрільби з безпілотника Akinci та протестувала «розумну» систему наведення HGK-82.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.