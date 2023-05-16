День фінансів: прибуток банків, перші у світі криптовалютні правила, умови Рамштайну для України — Finance.ua

День фінансів: прибуток банків, перші у світі криптовалютні правила, умови Рамштайну для України Сьогодні 17:50

Вівторок, 16 травня. В ЄБРР кажуть, що Україні треба $250 млрд для швидкого відновлення протягом 5 років, а українці прогнозують, що курс буде 39,63 грн/долар.

Найбільш прибуткові та збиткові банки України. За даними НБУ, прибуткові 60 установ заробили в січні - березні За даними НБУ, прибуткові 60 установ заробили в січні - березні сумарно 34,096 млрд грн . Найбільш прибутковим українським банком в січні - березні 2023 року став ПриватБанк, який заробив 16,04 млрд грн. Із 65 банків збитки були лише у 5 банків. Сумарно на 39,8 млн грн. Найбільший збиток в цей період отримав Мотор-Банк — 25,4 млн грн.

Що буде з курсом долара. Той же Той же Нацбанк повідомляє , що курсові очікування в Україні покращилися. Банкіри у квітні прогнозували курс гривні на рівні 41,38 грн/долар. Фінансові аналітики у квітні прогнозували курс 40,04 грн/долар. Водночас населення прогнозує курс 39,63 грн/долар.

Умови Рамштайну для України. Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, в рамках роботи Рамштайну Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, в рамках роботи Рамштайну гроші просто так ніхто не дає , потрібно показати конкретні проекти, і як вони будуть впроваджуватись, і вже під них виділяється фінансування. Він підкреслив, що задача і для України, і для партнерів — сфокусуватися не лише на тому, як залучати гроші, а й на їх використанні.

Також Марченко заявив, що навіть за наявності коштів на відбудову України від міжнародних партнерів будівництво не почнеться одразу через складні процеси проектування.

$250 млрд для швидкого відновлення протягом 5 років. , що швидке відновлення України після завершення війни потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько $50 мільярдів на рік завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного. У звіті ЄБРР сказано , що швидке відновлення України після завершення війни потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько $50 мільярдів на рік завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного.

Перші у світі криптовалютні правила. Країни Європейського Союзу дали остаточну підтримку першому в світі комплексному набору Країни Європейського Союзу дали остаточну підтримку першому в світі комплексному набору правил для регулювання криптовалютних активів. Прийняті правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати та захищати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкойни у 27 країнах Євросоюзу, мали отримати ліцензію.

Ринок новобудов відновлюється. За За результатами дослідження ЛУН , станом на травень 2023 року в порівнянні з довоєнним рівнем понад 90% ЖК в західних регіонах України відкрили продажі квартир в новобудовах. У Києві продаж відкрили 79% ЖК. Що стосується відновлення будівництва, статистика трохи менша, але також лідирують західні регіони.

Найголовніші перешкоди для бізнесу. Як показало опитування , зростання цін на сировину та товари залишається на першій позиції серед перешкод для бізнесу. Також до п’ятірки проблем, які найчастіше називають увійшли складнощі з логістикою, зменшення попиту на продукцію, розрив ланцюжків постачання та брак робочої сили. А ось важливість перебоїв з електро-, водо- чи теплопостачанням як перешкода перемістилася з другого на шосте місце у списку.

До речі, експерти KSE Institute кажуть, що понад 1780 міжнародних компаній досі «вичікують» або продовжують працювати в росії без будь-яких обмежень. Серед них, зокрема, тютюнові гіганти Philip Morris і Japan Tobacco International, світові рітейлери Leroy Merlin, Auchan, Metro, а також Pepsi, Nestle, Danone та інші.

Пенсії для військових. Військові пенсії можуть оформити військовослужбовці, службовці Міністерства внутрішніх справ, поліцейські, рятувальники, працівники служби спеціально зв’язку та захисту інформації, податкової, кримінально-виконавчої служби та інші. Військові пенсії можуть оформити військовослужбовці, службовці Міністерства внутрішніх справ, поліцейські, рятувальники, працівники служби спеціально зв’язку та захисту інформації, податкової, кримінально-виконавчої служби та інші. За цим посиланням розповідаємо, які є види військових пенсій, а також хто саме може їх отримати.

Нагадуємо, що в Україні учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна підтримка для здобуття освіти. УБД можуть не вступати за результатами ЗНО, а замість цього пройти вступні випробування у формі вступних іспитів. У новому матеріалі розповідаємо, яку підтримку надає держава, які документи підтверджують право на пільги і яка процедура вступу:

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