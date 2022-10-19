День фінансів: прибуткові та збиткові банки, середній розмір підвищення пенсій, закон про митний тариф — Finance.ua

День фінансів: прибуткові та збиткові банки, середній розмір підвищення пенсій, закон про митний тариф Вчора 17:50

Середа, 19 жовтня. Починаючи з 10 жовтня, рф систематично обстрілює критичну інфраструктуру по всій території України. Зокрема під ударом опинилися електроенергетичні об’єкти — третина енергетичної інфраструктури зазнала ушкоджень.

Finance.ua дослідив, які прилади найбільше тягнуть електроенергії, як мінімізувати її споживання та чи можливо знищити всю енергосистему України.

Прибуткові та збиткові банки в Україні. Загальний прибуток українських банків за 8 місяців цього року склав 7,9 млрд грн. 42 банки отримали прибуток 23,9 млрд грн, а 26 — збитки у розмірі 16 млрд грн. Наразі збитковими Загальний прибуток українських банків за 8 місяців цього року склав 7,9 млрд грн. 42 банки отримали прибуток 23,9 млрд грн, а 26 — збитки у розмірі 16 млрд грн. Наразі збитковими є 38% установ.

Середній розмір підвищення пенсій в Україні. З 1 жовтня в результаті проведених планових перерахунків зросли пенсії у 2,8 млн пенсіонерів, середній З 1 жовтня в результаті проведених планових перерахунків зросли пенсії у 2,8 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 231 грн. До пенсій 1,2 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років, розмір яких не перевищує 10 340,35 грн, встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн.

Пенсійний фонд також спрямував на пенсійні виплати за жовтень близько 36 млрд грн.

Закон про митний тариф. Верховна Рада Верховна Рада підтримала євроінтеграційний проект закону про митний тариф України. У пояснювальній записці зазначається, що чинний митний тариф України побудований на основі шостої редакції гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС, з 1 січня 2022 року здійснюється на основі сучасної сьомої редакції ГС-2022.

Надходження в економіку значних інвестицій. Кабінет Міністрів України погодив проєкт змін до законодавства, покликаних збільшити надходження в економіку значних інвестицій. Законопроєктом пропонується розширити сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт зі Кабінет Міністрів України погодив проєкт змін до законодавства, покликаних збільшити надходження в економіку значних інвестицій. Законопроєктом пропонується розширити сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями.

Україна отримала від донорів на $13 млрд менше ніж обіцяли. Хто дав найбільше грошей.

При цьому в США працюють над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів у пришвидшеному темпі.

Також нардепи ухвалили закон, куди спрямують гроші від націоналізації російських активів.

Вартість оформлення паспортів. Кабінет міністрів змінив вартість послуг у сфері міграції. З 1 листопада 2022 року зросте вартість термінового Кабінет міністрів змінив вартість послуг у сфері міграції. З 1 листопада 2022 року зросте вартість термінового оформлення паспорта , закордонного паспорта та проїзного документа біженця.

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