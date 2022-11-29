День фінансів: проєкт концепції е-гривні, реальні зарплати українців, посилка у кредит — Finance.ua

День фінансів: проєкт концепції е-гривні, реальні зарплати українців, посилка у кредит Сьогодні 17:50

У вівторок, 29 листопада, стало відомо, як уберегти систему опалення при надзвичайній ситуації. У Києві дали поради комунальникам . У Львові компенсуватимуть бізнесу 50% вартості генераторів.

До речі, через агресію росії українцям доведеться затягнути паски та заощаджувати на опаленні власних осель цієї зими. Багато хто переходить на альтернативні способи опалення, інші беруться утепляти приміщення заради економії. Ми розбиралися в новій статті, як утеплитися правильно і на які нюанси звертати увагу найбільше.

НБУ презентував проєкт концепції е-гривні. Національний банк презентував Національний банк презентував проєкт концепції цифрової гривні, яка покликана виконувати всі функції грошей та доповнювати в цьому готівкову та безготівкову форму гривні. Використання е-гривні, переконаний НБУ, має бути зручним та доступним для всіх верств населення, бізнесу, держорганів.

Що відбувається з ринком кредитування під час війни. Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ) провело дослідження на основі власних даних, щоб з’ясувати, що відбувається з ринком кредитування після початку повномасштабної війни. Результати дослідження Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ) провело дослідження на основі власних даних, щоб з’ясувати, що відбувається з ринком кредитування після початку повномасштабної війни. Результати дослідження презентував під час конференції FinTech Ukraine 2022 заступник голови правління ПВБКІ Василь Глазунов.

Список банків, до яких малий бізнес може звернутися по допомогу.

Зазначимо, що чисті активи банків зросли на 7,5% у ІІІ кварталі.

Посилка у кредит. Відтепер клієнти Нової пошти, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а Відтепер клієнти Нової пошти, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року. При цьому продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.

Яку зарплату пропонують в ІТ. Аналітики рекрутингового порталу Djinni Аналітики рекрутингового порталу Djinni зібрали дашборд з вилок зарплат у вакансіях онлайн по категорії і досвіду. На дашборді також можна переглянути рівень конкуренції кандидатів за одне місце.

А Депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прогнозує зменшення реальних заробітних плат в Україні на чверть цього року.

До речі, можливо, у вас є бажання інвестувати, та ви не знаєте, що краще купити: акції відомих компаній чи ETF фонди, чи варто зараз заходити в нерухомість. Саме цим всім питанням присвячена щорічна конференція «Жити на відсотки». Ми запросили більше ніж 20 досвідчених інвесторів, щоб вони могли поділитися з вами досвідом щодо прибуткових інвестицій в Україні та за кордоном.

(Є світло, інтернет, тепле бомбосховище)

А що за кордоном?

Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару.

Італія виділила €2 мільйони на ініціативу «Зерно з України».

Угорщина знову заблокувала участь України в офіційних засіданнях НАТО.

Єврокомісар повідомив, що на відбудову України потрібні майже €350 мільярдів, і ця сума зростає щодня.

Україна отримає додаткові €100 мільйонів кредиту від Франції.

Молдова відновила віртуальний реверс газу в Україну.

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