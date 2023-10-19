День фінансів: проєкт бюджету на 2024 рік, масштабне скорочення на держслужбі, «єБронювання» в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: проєкт бюджету на 2024 рік, масштабне скорочення на держслужбі, «єБронювання» в «Дії» Сьогодні 17:50

Четвер, 19 жовтня. Банкіри покращили прогноз курсу долара і очікують, що Нацбанк знизить облікову ставку.

Бюджет-2024 ухвалено в першому читанні. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік в першому читанні. Далі Кабмін опрацьовує документ з урахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проєкт бюджету.

Курсові очікування в Україні продовжують покращуватись. Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни прогнозують , що курс упродовж наступних 12 місяців буде близько рівня 40 гривень. Також банкіри в жовтні 2023 року чекають на інфляцію в наступні 12 місяців на рівні 12,7%. У липні вони чекали на зростання цін на 13,8%.

До речі, на нашому YouTube-каналі вийшло нове відео, в якому фінансовий експерт Олексій Козирєв дає прогноз курсу валют на тиждень. Також він пояснює, як конфлікт Ізраїлю та ХАМАС вплине на Україну:

Масштабне скорочення посад держслужбовців. Директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова Директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова заявила , що вакантні посади в штатах органів виконавчої влади та в апаратах судів будуть скорочені. Проєктом державного бюджету на 2024 рік встановлене фінансове забезпечення тільки на фактичну чисельність працівників державних установ.

«єБронювання» в «Дії» запустять до кінця 2023 року. Міністерство економіки Міністерство економіки планує запустити механізм електронного бронювання до кінця 2023 року. Запускати окремий застосунок чи платформу для «єБронювання» не планують. Доступ до послуги «єБронювання» здійснюватиметься через застосунок «Дія».

Ринок праці в Україні в наступні 4 роки. Наступного року потреба у фахівцях та робітничих кадрах становитиме 482 тис. осіб, а надалі цей показник лише зростатиме, Наступного року потреба у фахівцях та робітничих кадрах становитиме 482 тис. осіб, а надалі цей показник лише зростатиме, свідчить проєкт Мінекономіки. До сфер, які найбільше очікуватимуть на працівників, відносять промисловість і будівництво.

Як свідчать результати дослідження ЄБА, 65% компаній планують відкривати вакансії у 2024 році. 93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати.

В Україні працюють над 5G. Мінцифри Мінцифри підписало меморандум з Міністерством транспорту Латвії щодо спільної роботи над упровадженням 5G в Україні. Обмін досвідом з передовою країною у сфері телекому дасть змогу покращити мережі мобільного зв’язку, модернізувати інфраструктуру широкосмугового доступу до інтернету та пришвидшити запуск 5G в Україні.

Як уникнути економічної кризи в Україні після перемоги? Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний вважає , що фундаментальною передумовою повоєнного зростання є макроекономічна та фінансова стабільність. Крім залучення ресурсів, перед Україною постане завдання забезпечити їхнє ефективне використання в реконструкції.

Додамо, що представники українських банків очікують, що Національний банк 26 жовтня знизить облікову ставку на 2 відсоткові пункти — з 20% до 18% річних.

За словами народного депутата Данила Гетманцева, рівень платоспроможності банків сягнув історичного максимуму.

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