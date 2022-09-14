День фінансів: проєкт бюджету-2023, роумінг з ЄС, нова програма МВФ — Finance.ua

День фінансів: проєкт бюджету-2023, роумінг з ЄС, нова програма МВФ Вчора 17:50

Середа, 14 вересня: МВФ розробляє нову програму для України, а Україна приєднується до зони роумінгу ЄС.

Проєкт бюджету на 2023 рік. Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП.

Нова програма МВФ. МВФ розробляє нову МВФ розробляє нову довгострокову кредитну програму для України. Про це повідомила глава фонду Кристаліна Георгієва. Вона нагадала про надання Україні додаткової допомоги у 1,4 млрд доларів.

НБУ оцінив макроекономічну ситуацію. Економіка Економіка показує ознаки стабілізації на низькому рівні. Більш ніж половина опитаних підприємств працюють на 60% або нижче за довоєнний рівень. Чисті міжнародні резерви НБУ у серпні зросли на 26,4% — до $15,9 млрд.

До речі, ми дослідили в новому матеріалі -

Кабінет Міністрів прогнозує, що реальні зарплати українців почнуть зростати вже в 2023 році.

українців почнуть зростати вже в 2023 році. При цьому роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування деяких категорій безробітних.

Нова модель оплати праці держслужбовців запрацює не раніше 2024 року.

Україна приєднається до зони роумінгу ЄС. Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС. «Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», — сказала вона.

Тарифи «Нової пошти» знижено. «Нова пошта» оголосила про суттєве «Нова пошта» оголосила про суттєве зниження тарифів на пересилання особистих речей з України в Польщу. Відправлення посилки вагою до 2 кг відтепер коштуватиме 250 грн (до цього було 600 грн).

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