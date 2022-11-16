День фінансів: продовження воєнного стану, нові умови отримання грантів на власну справу, Фонд ліквідації наслідків збройної агресії — Finance.ua

День фінансів: продовження воєнного стану, нові умови отримання грантів на власну справу, Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Сьогодні 17:50

Середа, 16 листопада. Україна у наступному році повинна виплатити кредиторам $6 млрд, а Байден планує виділити Україні ще 37,7 мільярда доларів.

Воєнний стан продовжили. Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Так, всі кошти від націоналізації російських активів направлятимуть до спецфонду. Їх витрачатимуть на будівництво громадських будівель, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури тощо.

Нагадаємо, росіяни у вівторок, 15 листопада, масованим ракетним обстрілом влучили у об’єкти критичної інфраструктури у низці обласних центрів. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ця атака може вплинути не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів

від пів мільярда до мільярда доларів. Як підрахували журналісти , під час цього ракетного обстрілу російські окупаційні війська випустили по території України ракет та безпілотників на суму

В «Укренерго» попередили, що наступні декілька дніd будуть важкими , але запевнили, що в компанії є план реагування на різні ситуації, зокрема й найгірші. Українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

«єРобота». Змінено умови надання грантів. Уряд вніс зміни до програм грантової Уряд вніс зміни до програм грантової підтримки єРобота , за якою підприємцям надаються мікрогранти на власну справу та гранти на розвиток садів та теплиць. Змінами, зокрема, перенесено дату початку шестимісячного строку, протягом якого мають бути створені робочі місця та працевлаштовані робітники, з дня укладання договору мікрогранту на день зарахування коштів на рахунок отримувача.

Відмітимо, що за даними Державної служби зайнятості, у п’ятірці найзатребуваніших професій — водії, продавці продовольчих і непродовольчих товарів, підсобні робітники та бухгалтери.

Виплати кредиторам у 2023 році. Україна у 2023 році має виплатити близько $6 млрд сукупно за зовнішнім та внутрішнім валютним боргом. З них більша частина — $4,3 млрд — це валютні виплати уряду, а ще майже $2 млрд — це погашення Національним банком кредиту перед МВФ, Україна у 2023 році має виплатити близько $6 млрд сукупно за зовнішнім та внутрішнім валютним боргом. З них більша частина — $4,3 млрд — це валютні виплати уряду, а ще майже $2 млрд — це погашення Національним банком кредиту перед МВФ, повідомили в Нацбанку

$37,7 млрд на підтримку України. Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 37,7 мільярда доларів Україні як термінову допомогу. У листі директорки адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг до спікерки Палати представників Ненсі Пелосі зазначається, що понад три чверті з 40 мільярдів доларів, схвалених Конгресом на початку 2022 року для України, вже виплачені або заплановані.

Правила виїзду чоловіків. Кабінет Міністрів України змінив Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду водіїв транспортних компаній. Тепер водіям транспортних компаній дозволено перебувати за кордоном 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Хочемо нагадати, що вже 18 листопада в Києві в живому офлайн форматі пройде конференція FinTech Ukraine 2022. Експерти будуть говорити про виклики та можливості штучного інтелекту, відкритого банкінгу, CBDC, DeFi, вбудованих фінансів, шахрайство, боротьбу з відмиванням коштів та цифрову трансформацію. Родзинкою конференції стане дискусія на тему «Цифрові технології, що змінюють фінансовий світ».

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