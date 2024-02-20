День фінансів: про держборг, курс валют та «ідеальний банк» для українців — Finance.ua

День фінансів: про держборг, курс валют та «ідеальний банк» для українців Сьогодні 17:50

Вівторок, 20 лютого. В цей день десять років тому російський спецназ розпочав операцію з захоплення Криму. Так розпочався найбільший збройний конфлікт на теренах Європи з часів Другої світової війни. Finance.ua вирішив проаналізувати, що Україна втратила та що набула в економічному розрізі за 10 років війни:

Держборг України. За За даними Міністерства фінансів, станом на кінець 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,52 трлн грн, або $145,3 млрд. За рік він збільшився на 1,44 трильйона гривень або на $33,9 млрд.

Україна очікує на транш від МВФ. В Національному банку В Національному банку повідомили , що результатом третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування стане виділення МВФ траншу Україні на 890 млн доларів. У грудні 2023 року Україна успішно пройшла другий перегляд програми, в межах якої вже отримано три транші загальним обсягом близько $4,5 млрд.

Пакет військової допомоги від Швеції. Уряд Швеції Уряд Швеції представив найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 мільярда шведських крон (630 млн євро). Цей пакет є вже 15-м, який Швеція надсилає Україні.

Чи очікувати долар по 39 гривень. Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку заявив , що курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс майже на 1 гривню до 38,50 грн/долар. За його словами, Нацбанк попереджав ринок, що можлива більша волатильність на ринку. Водночас найближчим часом долар навряд чи сягне позначки 39 грн/долар.

Повістки в «Дії». В черговий раз міністр цифрової трансформації Михайло Федоров В черговий раз міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив , що повістки не будуть роздавати через застосунок «Дія». Він пояснив, що «Дія» — це про цивільні послуги, про цивільний інтерфейс, про рекомендацію послуг. Військовий проєкт логічніше виокремити в окрему інфраструктуру.

Також Федоров каже, що в Мінцифри знайшли спосіб позбавити ворога можливості використовувати Starlink на фронті.

Санкції проти росії. Європейський Союз Європейський Союз продовжив дію санкцій проти рф, які були введені у відповідь на окупацію частини території України, до 24 лютого 2025 року.

До речі, високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що країни ЄС зможуть погодити 13-й пакет санкцій проти росії до 24-го лютого.

Кредити під час війни. Заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій Василь Глазунов на конференції FinYear Заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій Василь Глазунов на конференції FinYear розповів , що на сьогодні фінансові компанії в кредитуванні вийшли на рівень першого кварталу 2021 року. Найбільш проблемні регіони Херсонська, Запорізька, Луганська, Харківська, Одеська області.

Структура економіки України під час війни. Партнер та старший економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза Партнер та старший економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза заявив , що зараз видатки ідуть в основному на оборону. Якщо ситуація буде погіршуватись, то будуть урізатись порогові виплати і обслуговування зовнішнього боргу, також соціальні виплати і зарплати.

Що для українців «ідеальний банк». Марина Нестерова, R&D директор InMind на конференції FinYear Марина Нестерова, R&D директор InMind на конференції FinYear розповіла , що довіряє банкам 61% українців. Щодо того, який має бути ідеальний банк, найголовніше, що назвали опитувані, — щоб банк мав зручний мобільний додаток і мав змогу надавати послуги віддалено.

Нові вимоги до фінансового ринку. З 1 січня 2024 року набрали чинності деякі зміни для фінансових компаній, що вимагають від них суттєвих дій. Установи мають привести все у відповідність до цих вимог до 1 липня 2024 року. Про те, що змінилось, З 1 січня 2024 року набрали чинності деякі зміни для фінансових компаній, що вимагають від них суттєвих дій. Установи мають привести все у відповідність до цих вимог до 1 липня 2024 року. Про те, що змінилось, розповів директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук під час конференції FinYear.

Офіційно безробітні. За За даними Державної служби зайнятості, протягом 2023 року в країні зареєстровано 483,2 тис. безробітних, що на 45,6% менше, ніж роком раніше. Найбільшу частку серед зареєстрованих безробітних становлять українці віком від 35 до 44 років та від 45 до 55 років (по 30% відповідно).

Додамо, що за даними НБУ, українські банки скоротили 20% працівників за два роки.

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