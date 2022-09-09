День фінансів: пріоритети державного бюджету-2023, соцпослуги для ВПО по-новому, візовий режим для росіян — Finance.ua

День фінансів: пріоритети державного бюджету-2023, соцпослуги для ВПО по-новому, візовий режим для росіян Вчора 17:50

П’ятниця, 9 вересня. Хто зможе отримати знижку на комунальні послуги та що змінюється для ВПО.

Пріоритети державного бюджету-2023. В Міністерстві фінансів повідомили, що в умовах воєнного стану пріоритетом В Міністерстві фінансів повідомили, що в умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави. Наступного року уряд не планує збільшувати мінімальну заробітну плату: мінімальна заробітна плата у 2023 році буде на рівні грудня 2022 року.

На думку радника президента України з питань економіки Олега Устенка, на коливання курсу гривня/долар впливають різні фактори і саме від них буде залежати, який курс закладе Мінфін на 2023 рік. За його словами, стабільність курсу залежить завжди від того, скільки в країні золотовалютних резервів і скільки вони можуть перекривати імпорту.

Візовий режим з росією. Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією . Тепер до громадян росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу. Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.

$300 млрд репарацій. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме від росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій за Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме від росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій за шкоду від вторгнення . Україна хоче, щоб на Генасамблеї ООН у жовтні ухвалили резолюцію про створення фонду відшкодування збитків, завданих країні.

Права інвесторів нерухомості буде захищено. Президент підписав законопроєкт, який запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості. Президент підписав законопроєкт, який запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості. Згідно з документом , забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта. Крім того, інвестор зможе розірвати невигідний йому договір із забудовником.

Соцпослуги для ВПО по-новому. Із 1 жовтня переселенці зможуть Із 1 жовтня переселенці зможуть отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування. Для цього Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це дасть можливість централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, і значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців.

Також Кабмін затвердив Порядок надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за рахунок коштів гуманітарної та іншої допомоги для тимчасового проживання постраждалих.

Крім того, в Мінреінтеграції пояснили, чи можуть переселенцям відмовити у видачі довідки через відсутність реєстрації на ТОТ.

Знижки на «комуналку». Київська міська рада запровадила знижки або повне скасування оплати Київська міська рада запровадила знижки або повне скасування оплати за комунальні послуги для мешканців Києва, установ і організацій, які постраждали внаслідок війни. Пільги стосуються комунальних платежів за обслуговування прибудинкової території, вивіз твердих побутових відходів, постачання холодної води та водовідведення.

🥇 Нагадаємо, що 26 серпня в столичному Freedom Hall відбулася ювілейна, п’ята, церемонія нагородження премії FinAwards, де визначили найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів галузі. У цьому матеріалі зібрали всі номінації та розповідаємо, як обирали переможців:

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