День фінансів: правила виїзду за кордон, спрощення реєстрації авто, новий конверт від «Укрпошти» — Finance.ua

День фінансів: правила виїзду за кордон, спрощення реєстрації авто, новий конверт від «Укрпошти» Вчора 17:50

В понеділок, 12 вересня, стало відомо, як спростили умови організації трудових відносин та змінили для декого правила виїзду за кордон:

В Україні спростили умови організації трудових відносин. З 19 серпня українські підприємці та невеликі підприємства можуть З 19 серпня українські підприємці та невеликі підприємства можуть запроваджувати спрощені умови організації трудових відносин на період воєнного стану. Юридичний порадник для ВПО повідомив, кого можуть стосуватися ці зміни.

Також в Україні спростили реєстрацію автомобілів. А в Мін’юсті розповіли, як отримати компенсацію за знищене авто.

Штрафи за несплату податків через війну. Унаслідок повномасштабної війни чимало українських підприємців з об’єктивних причин Унаслідок повномасштабної війни чимало українських підприємців з об’єктивних причин не здатні виконати своїх податкових зобов’язань перед державою у повному обсязі. Щоб уникнути штрафів, вони можуть повідомити про це Державну податкову службу.

До речі, Литва дозволила українським ФОПам не платити податки.

В Україні змінили правила виїзду за кордон. Рішенням Кабміну Рішенням Кабміну знято обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, що їх супроводжували.

Ринок праці у серпні. У серпні ринок У серпні ринок праці виріс на 20% . Найбільший приріст вакансій — у категорії «Роздрібна торгівля». За місяць п’ятірка регіонів-лідерів за кількістю розміщених вакансій не змінилася, але кожна з топу областей отримала найбільший приріст вакансій порівняно з липнем.

Рекордний караван суден. Сьогодні порти «Великої Одеси» планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією. Загалом з українських Сьогодні порти «Великої Одеси» планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією. Загалом з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, яка була направлена в країни Азії, Європи та Африки.

Випуск нового конверта «Ласкаво просимо до пекла». Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив про вихід Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив про вихід нового конверта найближчим часом. Це перший маркований конверт військового часу, за дизайн якого проголосували понад 200 000 українців.

Завод з виробництва Bayraktar в Україні. Турецька компанія Baykar Makina Турецька компанія Baykar Makina розказала , яким буде завод з виробництва безпілотників Bayraktar, котрий компанія планує побудувати в Україні. Загальна площа центру Baykar в Україні буде понад 30 000 кв. метрів, а кількість українських фахівців — інженерів та техніків — має скласти понад 300 осіб.

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