День фінансів: повторні заявки ВПО, валюта онлайн в ПриватБанку — Finance.ua
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День фінансів: повторні заявки ВПО, валюта онлайн в ПриватБанку

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В понеділок, 26 вересня, стало відомо, як ВПО подати повторні заявки та як купити валюту в ПриватБанку.
Прийом повторних заявок від ВПО. Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.
Депозити. За повідомленнім ФГВФО, українці тримають на депозитах 946 млрд грн — на 11 млрд грн більше, ніж місяць тому. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року вклади у національній валюті — 588,4 млрд грн.
До речі, заробляти можна і на криптовалюті, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют -

Криптовалюти й світ навколо: Китай тестує цифровий юань, а Україна оновлює закон про крипту

День фінансів: повторні заявки ВПО, валюта онлайн в ПриватБанку
ПриватБанк дозволив купівлю валюти онлайн. ПриватБанк долучився до групи із майже трьох десятків українських банків, які дозволяють фізичним особам відкривати валютні депозити за гривню.
  • Також ПриватБанк попередив про фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку.
Пенсійна реформа. Після війни в Україні відбудеться пенсійна реформа — запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування, яка передбачає обов’язкові щомісячні відрахування із зарплат працівників. На початковому етапі реформи жодних додаткових відрахувань із заробітних плат не буде.
Епоха ринку роботодавця. Ринок праці продовжує відновлюватися. Якщо взяти кількість вакансій, розміщених на robota.ua сайті станом на 1 лютого 2022 року (близько 100 тис.) за 100%, то 1 березня кількість вакансій впала до критичного мінімуму — 7% (7 тис. вакансій).
McDonald’s на правому березі Києва. Мережа McDonald’s з 27 вересня підключає до доставлення ще сім ресторанів у Києві, зокрема на правому березі. Тепер доставлятимуть загалом із 10 ресторанів, із яких пʼять на лівому березі й пʼять на правому.
День фінансів: повторні заявки ВПО, валюта онлайн в ПриватБанку
За матеріалами:
Finance.ua
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