День фінансів: посилення фінмоніторингу PEP, повернення податкових перевірок, €50 млрд допомоги від ЄС — Finance.ua

День фінансів: посилення фінмоніторингу PEP, повернення податкових перевірок, €50 млрд допомоги від ЄС
Вівторок, 17 жовтня. Сьогодні ухвалювались важливі для України рішення.
Закон, який дозволить почати переговори про вступ в ЄС. Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Відтепер топпосадовці матимуть статус PEP не 3 роки, а, фактично, довічно. Це рішення — останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.
Повернення податкових перевірок. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 10 016-д, яким планують розширити перелік проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу вже з 1 листопада. Прийняття цього законопроєкту також є однією із головних вимог МВФ.
Міноборони спростило процедуру списання БПЛА. Міністерство оборони спростило процедуру списання військового майна, яке було втрачене в ході бойових дій. Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва.
€50 млрд допомоги Україні на 4 роки. Європарламент підтримав ініціативу щодо створення Фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Однією з ключових вимог депутатів Європарламенту є використання активів російської федерації для відновлення України.
Ситуація на валютному ринку. Як зазначається у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU, інтервенції НБУ з продажу валюти після скасування фіксованого курсу сприяли зміцненню гривні та знизили нервовість. У подальшому регулятор може дозволити національній валюті дещо ослабнути, скоротивши свою присутність на ринку.
Інкасо старої інвалюти в ПриватБанку. ПриватБанк запустив послугу з прийому на інкасо старих іноземних банкнот. Як зазначили в фінустанові, послуга з інкасо для інвалюти запущена у тестовому режимі лише у Дніпрі. Поширення сервісу всією мережею відділень має відбутися до кінця жовтня.
Нова послуга для українських водіїв за кордоном. Українські водії тепер можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія. Термін міжнародної доставки — близько 15 днів.
- До речі, у 2024 році «Нова пошта» планує тестувати послугу доставки між країнами Європейського Союзу.
Ставки на іпотечні кредити. Банки України в серпні 2023 року видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн. Середньозважена ефективна ставка в серпні виросла до 8% з 7,9% у липні. Кожен другий кредит на житло видано в Києві.
- Відмітимо, що якщо приймаєте у спадок нерухомість, то від боргів, які з нею пов’язані, не відмахнутися. Як відмовитися від нерухомості з боргами у спадщину — розповідаємо тут.
Бернар Арно втратив друге місце в рейтингу мільярдерів. Мільярдер Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини у світі через те, що розпродаж акцій предметів розкоші знизив його чистий капітал нижче, ніж капітал Джеффа Безоса з Amazon.com Inc. Статки Арно зараз становлять 155,1 мільярда доларів, статки Безоса оцінюють у 156,3 мільярда доларів.
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