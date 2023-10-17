День фінансів: посилення фінмоніторингу PEP, повернення податкових перевірок, €50 млрд допомоги від ЄС — Finance.ua

День фінансів: посилення фінмоніторингу PEP, повернення податкових перевірок, €50 млрд допомоги від ЄС Сьогодні 17:50

Вівторок, 17 жовтня. Сьогодні ухвалювались важливі для України рішення.

Закон, який дозволить почати переговори про вступ в ЄС. Верховна Рада Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Відтепер топпосадовці матимуть статус PEP не 3 роки, а, фактично, довічно. Це рішення — останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Повернення податкових перевірок. Верховна Рада Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 10 016-д, яким планують розширити перелік проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу вже з 1 листопада. Прийняття цього законопроєкту також є однією із головних вимог МВФ.

Міноборони спростило процедуру списання БПЛА. Міністерство оборони Міністерство оборони спростило процедуру списання військового майна, яке було втрачене в ході бойових дій. Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва.

€50 млрд допомоги Україні на 4 роки. Європарламент Європарламент підтримав ініціативу щодо створення Фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Однією з ключових вимог депутатів Європарламенту є використання активів російської федерації для відновлення України.

Ситуація на валютному ринку. Як Як зазначається у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU, інтервенції НБУ з продажу валюти після скасування фіксованого курсу сприяли зміцненню гривні та знизили нервовість. У подальшому регулятор може дозволити національній валюті дещо ослабнути, скоротивши свою присутність на ринку.

Інкасо старої інвалюти в ПриватБанку. ПриватБанк ПриватБанк запустив послугу з прийому на інкасо старих іноземних банкнот. Як зазначили в фінустанові, послуга з інкасо для інвалюти запущена у тестовому режимі лише у Дніпрі. Поширення сервісу всією мережею відділень має відбутися до кінця жовтня.

Нова послуга для українських водіїв за кордоном. Українські водії тепер можуть онлайн Українські водії тепер можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія. Термін міжнародної доставки — близько 15 днів.

До речі, у 2024 році «Нова пошта» планує тестувати послугу доставки між країнами Європейського Союзу.

Ставки на іпотечні кредити. Банки України в серпні 2023 року Банки України в серпні 2023 року видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн. Середньозважена ефективна ставка в серпні виросла до 8% з 7,9% у липні. Кожен другий кредит на житло видано в Києві.

Відмітимо, що якщо приймаєте у спадок нерухомість, то від боргів, які з нею пов’язані, не відмахнутися. Як відмовитися від нерухомості з боргами у спадщину — розповідаємо тут.

Бернар Арно втратив друге місце в рейтингу мільярдерів. Мільярдер Бернар Арно Мільярдер Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини у світі через те, що розпродаж акцій предметів розкоші знизив його чистий капітал нижче, ніж капітал Джеффа Безоса з Amazon.com Inc. Статки Арно зараз становлять 155,1 мільярда доларів, статки Безоса оцінюють у 156,3 мільярда доларів.

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