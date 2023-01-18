День фінансів: постановка на військовий облік, monobank на ринку Польщі, скільки коштує життя в Хорватії — Finance.ua

День фінансів: постановка на військовий облік, monobank на ринку Польщі, скільки коштує життя в Хорватії Сьогодні 17:50

У середу, 18 січня набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок. Також Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів.

Міжнародна гуманірна допомога. Минулого року Україна отримала мільярди доларів та сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги. Точні обсяги назвати складно, оскільки допомогу надають уряди держав, найбільші міжнародні організації, благодійні фонди та приватні особи з усього світу. У Минулого року Україна отримала мільярди доларів та сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги. Точні обсяги назвати складно, оскільки допомогу надають уряди держав, найбільші міжнародні організації, благодійні фонди та приватні особи з усього світу. У безумовних лідерах за кількістю надання допомоги — США.

Військовий облік. З 5 січня 2023 року в Україні запрацював новий порядок військового обліку. З ключових змін: тепер призовникам потрібно ставати на облік з 16 років, а приймання на роботу чи навчання відбуватиметься лише після підтвердження перебування на обліку. Finance.ua розповість детальніше про оновлені правила військового обліку в Україні. 👇

Податкова реформа. У країні набирає обертів розробка концепції податкової реформи (попередньо названої 10-10-10), яка, за словами ініціаторів, має сприяти економічному зростанню та формуванню новою податкової культури — за якої податки буде вигідніше сплачувати, аніж ні. Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації. Бізнес спільнота вже тривалий час говорить про У країні набирає обертів розробка концепції податкової реформи (попередньо названоїяка, за словами ініціаторів, має сприяти економічному зростанню та формуванню новою податкової культури — за якої податки буде вигідніше сплачувати, аніж ні. Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації. Бізнес спільнота вже тривалий час говорить про кілька важливих речей.

monobank виходить на ринок Польщі. Як Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, проєкт monobank виходить на польський ринок під назвою stereo та вже домовився з банком-партнером у Польщі. Офіційний запуск stereo відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.

Порядок надання грантів за програмою «єРобота». Міністр економіки Юлія Свириденко Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила , що грантові програм підтримки бізнесу єРобота, завдяки яким підприємці мають можливість отримати від держави безповоротну допомогу на започаткування чи розвиток своєї справи, є дуже популярними.

При цьому в Мінекономіки назвали кількість безробітних. В Україні рівень безробіття становить близько 30%, при цьому в пошуках роботи перебувають 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.

До речі, Finance.ua продовжує досліджувати, як живуть українці в різних країнах Європи. Сьогодні йдеться про Хорватію. На власному прикладі ми дізнались скільки тут коштує житло, їжа, одяг, де шукати роботу та інше. 👇

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