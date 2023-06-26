День фінансів: популярні банки серед біженців, ставки за мікрокредитами, способи заробітку на ютубі — Finance.ua

День фінансів: популярні банки серед біженців, ставки за мікрокредитами, способи заробітку на ютубі Сьогодні 17:50

Понеділок, 26 червня. У що вкласти гроші у 2023 році та що буде з курсом євро?

Яким банками віддають перевагу українські біженці? Як показують Як показують результати дослідження 4Service, ПриватБанк, monobank, Ощадбанк, ПУМБ і Raiffeisen Bank — найпріоритетніші національні банки, послугами яких продовжують користуватися українці, які виїхали за кордон через війну. Найпріоритетніші іноземні банки, у яких переміщені українці відкривають собі рахунки: Sparkasse, Deutsche Bank, PKO Bank Polski, BNP Paribas та ING.

До речі, у 2023 році відбулися зміни в процедурі відкриття банківських рахунків для українців у Польщі.

Нові правила для українців у Чехії. У зв’язку із зміною умов розміщення військових біженців з України, у Мінпраці Чехії проаналізували можливу ситуацію після 1 липня. У документі відомства попереджають про можливу внутрішню міграцію та ризик того, що десятки тисяч людей У зв’язку із зміною умов розміщення військових біженців з України, у Мінпраці Чехії проаналізували можливу ситуацію після 1 липня. У документі відомства попереджають про можливу внутрішню міграцію та ризик того, що десятки тисяч людей можуть втратити тимчасове житло.

Зі свого боку в Німеччині спростили переїзд іноземців для працевлаштування. Новий імміграційний закон дозволить залучити у країну більше трудових мігрантів із країн, що не входять до ЄС.

Ставки за мікрокредитами зменшать уп’ятеро. Народні депутати ініціювали законопроєкт, що суттєво обмежує ставки за позиками, які видають мікрофінансові організації. Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що депутати пропонують зменшити ставки за мікрокредитами вп’ятеро — Народні депутати ініціювали законопроєкт, що суттєво обмежує ставки за позиками, які видають мікрофінансові організації. Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що депутати пропонують зменшити ставки за мікрокредитами вп’ятеро — з 5% до 1% на день

У що вкласти гроші у 2023 році? Український економіст Андрій Новак вважає, що якщо це якісь невеликі гроші, то краще покласти їх у банк під депозит. Інша форма Український економіст Андрій Новак вважає, що якщо це якісь невеликі гроші, то краще покласти їх у банк під депозит. Інша форма збереження грошей — у дорогоцінних металах, перш за все в золоті. Вкласти заощадження можна в нерухомість або землю. І найвищою формою заробітку на своїх капіталах економіст називає підприємницьку діяльність.

Що буде з курсом євро? Курс євро до долара на міжнародному ринку піднявся до рівня 1,1, через що в Україні на готівковому ринку євро коштує близько 41 грн. Економіст Борис Кушнірук прогнозує, що подальшого Курс євро до долара на міжнародному ринку піднявся до рівня 1,1, через що в Україні на готівковому ринку євро коштує близько 41 грн. Економіст Борис Кушнірук прогнозує, що подальшого подорожчання євро очікувати не варто.

Штрафи для банків. Нацбанк переглянув та актуалізував підходи щодо Нацбанк переглянув та актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та валютного законодавства.

Також регулятор знову зобов’язав банки перевіряти заставне майно.

Підхід ЄС до класифікації товарів. Кабінет міністрів прийняв постанову, яка забезпечить імплементацію до законодавства України підходів Кабінет міністрів прийняв постанову, яка забезпечить імплементацію до законодавства України підходів щодо класифікації товарів . Йдеться про імплементацію положень актів права ЄС у частині урахування підходів до класифікації окремих товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.

Робота компаній під час війни. Як свідчать Як свідчать результати дослідження Світового банку, тільки 3% компаній від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну закрилися, тоді як 97% не припинили роботу. І з 97%, фактично 80%, тобто чотири з п’яти компаній сьогодні відкриті або частково відкриті, працюють, ведуть бізнес і не звільняють співробітників.

Кількість офіційних волонтерів в Україні. Станом на середину червня в Україні зареєстровано майже Станом на середину червня в Україні зареєстровано майже 5 тисяч офіційних волонтерів . Збір на банки — один з поширених способів для волонтерів акумулювати пожертви. За даними monobank, станом на початок травня поточного року 38 963 українця відкрили банки для збору коштів. Це майже у 8 разів більше за перелік офіційно зареєстрованих волонтерів.

«Нова пошта» в Румунії. Оператор експрес-доставки «Нова пошта» відкрив перше відділення Оператор експрес-доставки «Нова пошта» відкрив перше відділення Nova Post в Бухаресті — столиці Румунії. Термін доставки із Румунії в Україну становить від 5 днів. Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. У ньому можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг.

Заробити на ютубі. Сьогодні YouTube є другим найвідвідуванішим сайтом у світі. Один з факторів неймовірної популярності YouTube — можливість заробляти на своїх відео. Дехто сприймає такі доходи як приємний бонус. Але є й ті, для кого YouTube став повноцінною роботою. Finance.ua вирішив дослідити, скільки заробляють популярні блогери та як заробляти на відео:

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