День фінансів: попередня оцінка стійкості банків, 12-й пакет санкцій проти рф, виробництво вітчизняних «Шахедів» — Finance.ua

Як показують дані Center for Research on Energy and Clean Air, від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія заробила на експорті нафти, природного газу та вугілля близько 550 мільярдів євро. Найбільшим покупцем був Європейський Союз. Сукупно країни ЄС сплатили росії 180 мільярдів євро.