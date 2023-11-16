День фінансів: попередня оцінка стійкості банків, 12-й пакет санкцій проти рф, виробництво вітчизняних «Шахедів» — Finance.ua

День фінансів: попередня оцінка стійкості банків, 12-й пакет санкцій проти рф, виробництво вітчизняних «Шахедів» Сьогодні 17:50

Четвер, 16 листопада. Завдяки чому вдалось уникнути «друку коштів» в 2023 році, та як перевірити майбутню нерухомість онлайн.

Стійкість банків. В Національному банку В Національному банку повідомили , що банківська система України залишається стійкою. Попередні результати цьогорічної оцінки стійкості банків оптимістичні: помірна потреба в капіталі може виникнути лише у кількох установ.

Також за даними НБУ, платоспроможні банки України за січень-вересень 2023 року отримали 109,855 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за показником прибутковості очолює державний ПриватБанк — він заробив 43,373 млрд гривень. На другому місці ще один державний банк — Ощадбанк.

Емісія гривні в 2023. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний розповів , що в 2023 році Нацбанку вдалося відмовитися від емісійного фінансування державного бюджету. Уникнути «друку коштів» вдалося завдяки неймовірній консолідації міжнародної допомоги та активізації внутрішнього боргового ринку. Проте влада уже занепокоєна тим, що період легкого доступу до міжнародного фінансування може залишитись у минулому.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде важко нараховувати соцвиплати без західної підтримки — за його словами, може виникнути «криза, яка буде впливати на хід війни».

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв пояснює, чому банки не знижують курс валют для населення, хоча й купують валюту на міжбанку достатньо дешево:

12-й пакет санкцій проти рф. До Ради ЄС До Ради ЄС подали пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти росії у відповідь на російську агресію. Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропонує запровадити обмеження щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб.

Виробництво вітчизняних «Шахедів». Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив , що Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників. За словами Камишіна, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.

Перевірка майбутньої нерухомості онлайн. На порталі ЄДЕССБ стала доступна опція перегляду відомостей по спеціальному майновому праву. Тепер користувачі На порталі ЄДЕССБ стала доступна опція перегляду відомостей по спеціальному майновому праву. Тепер користувачі зможуть перевірити , чи має право забудовник на виконання будівельних робіт, а також переглянути проєктну документацію на будівництво, містобудівні умови та обмеження.

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