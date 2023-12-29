День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, зміни для держслужбовців, витрати українців на Новий рік 2024 — Finance.ua

День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, зміни для держслужбовців, витрати українців на Новий рік 2024
❄️ У п’ятницю, 29 грудня, про зарплати і витрати українців.
Пом’якшення валютних обмежень. Національний банк пом’якшив низку обмежень для населення та бізнесу, щоб спростити отримання грошової допомоги українцями, збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії, а також забезпечити дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні.
Курс долара на початку 2024 року. Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, вважає, що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70−38,50 грн/долар, на готівковому ринку — плюс ще 50−60 копійок.
- До речі, як пояснили в Асоціації українських банків, в 2023 році відбулося зміцнення гривні, оскільки курсом валют фактично керує ринок.
Видатки на війну та мобілізацію. Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну. Представник МВФ наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов’язань, а не на військовій сфері.
- За словами народного депутата Ярослава Железняка, в українському бюджеті немає грошей на забезпечення пів мільйона мобілізованих. За словами нардепа, така сума повинна складати 580 мільярдів гривень.
Зміни для держслужбовців. В Україні з 1 січня скоротять кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч та запровадять нову систему оплати праці. Ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати.
Підвищення заробітних плат. Кабінет Міністрів підвищив зарплати тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців.
- В Robota.ua також підготували добірку вакансій для тих, хто готовий попрацювати у святковий період, даруючи радість іншим.
- Додамо, що Пенсійний фонд оприлюднив цікаву статистику по офіційних зарплатах в Україні. Виявляється, що найбільша кількість офіційних працівників отримує зарплати від 6,7 до 20,1 тис. грн. А 14,2 тис. українців отримують зарплату понад 200 тис. грн.
Виплата зарплат і пенсій наступного року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати вчителів і лікарів наступного року виплачуватимуться вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон.
Що подивитися на платних підписках. Класичне телебачення поступово відходить у минуле. Тепер не обов’язково встановлювати супутникову антену, щоб мати доступ до десятків різноманітних каналів. Для цього достатньо, щоб ваш пристрій мав доступ до інтернету. Які ОТТ-сервіси існують в Україні та що і за скільки можна подивитися на платних підписках — розповідаємо тут.
Другий рік поспіль українці змушені зустрічати Новий рік в умовах повномасштабної війни. На жаль, не у всіх буде змога побачити рідних, вручити подарунки своїм близьким чи створити затишну атмосферу вдома. Але ті, у кого така можливість буде, активно готуються, адже до свята залишилися лічені дні. Тож ми вирішили розповісти, у скільки українцям обійдеться святкування Нового року 2024:
Новий рік 2024: на що та скільки витрачатимуть українці 🎄
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