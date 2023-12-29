День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, зміни для держслужбовців, витрати українців на Новий рік 2024 — Finance.ua

День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, зміни для держслужбовців, витрати українців на Новий рік 2024 Сьогодні 17:50

❄️ У п’ятницю, 29 грудня, про зарплати і витрати українців.

Пом’якшення валютних обмежень. Національний банк Національний банк пом’якшив низку обмежень для населення та бізнесу, щоб спростити отримання грошової допомоги українцями, збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії, а також забезпечити дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні.

Курс долара на початку 2024 року. Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, вважає , що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70−38,50 грн/долар, на готівковому ринку — плюс ще 50−60 копійок.

До речі, як пояснили в Асоціації українських банків, в 2023 році відбулося зміцнення гривні, оскільки курсом валют фактично керує ринок.

Видатки на війну та мобілізацію. Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер очікує , що Україна генеруватиме внутрішні надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну. Представник МВФ наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов’язань, а не на військовій сфері.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, в українському бюджеті немає грошей на забезпечення пів мільйона мобілізованих. За словами нардепа, така сума повинна складати 580 мільярдів гривень.

Зміни для держслужбовців. В Україні з 1 січня В Україні з 1 січня скоротять кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч та запровадять нову систему оплати праці. Ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати.

Підвищення заробітних плат. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів підвищив зарплати тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців.

В Robota.ua також підготували добірку вакансій для тих, хто готовий попрацювати у святковий період, даруючи радість іншим.

Додамо, що Пенсійний фонд оприлюднив цікаву статистику по офіційних зарплатах в Україні. Виявляється, що найбільша кількість офіційних працівників отримує зарплати від 6,7 до 20,1 тис. грн. А 14,2 тис. українців отримують зарплату понад 200 тис. грн.

Виплата зарплат і пенсій наступного року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що пенсії та зарплати вчителів і лікарів наступного року виплачуватимуться вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон.

Що подивитися на платних підписках. Класичне телебачення поступово відходить у минуле. Тепер не обов’язково встановлювати супутникову антену, щоб мати доступ до десятків різноманітних каналів. Для цього достатньо, щоб ваш пристрій мав доступ до інтернету. Які ОТТ-сервіси існують в Україні та що і за скільки можна подивитися на платних підписках — Класичне телебачення поступово відходить у минуле. Тепер не обов’язково встановлювати супутникову антену, щоб мати доступ до десятків різноманітних каналів. Для цього достатньо, щоб ваш пристрій мав доступ до інтернету. Які ОТТ-сервіси існують в Україні та що і за скільки можна подивитися на платних підписках — розповідаємо тут

Другий рік поспіль українці змушені зустрічати Новий рік в умовах повномасштабної війни. На жаль, не у всіх буде змога побачити рідних, вручити подарунки своїм близьким чи створити затишну атмосферу вдома. Але ті, у кого така можливість буде, активно готуються, адже до свята залишилися лічені дні. Тож ми вирішили розповісти, у скільки українцям обійдеться святкування Нового року 2024:

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