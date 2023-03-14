День фінансів: подання декларацій, штрафи водіям, російські $80 млрд в офшорах — Finance.ua
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День фінансів: подання декларацій, штрафи водіям, російські $80 млрд в офшорах

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У вівторок, 14 березня, стало відомо, за що найчастіше штрафують водіїв в Україні, чи можна не платити штрафи та що за це буде. Про це йдеться в новій статті:

За що найчастіше штрафують водіїв в Україні

24&nbsp;липня, змінився механізм підготовки та&nbsp;перепідготовки водіїв.
24 липня, змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв.
У ЄС хочуть запровадити загальні правила та штрафи для водіїв. Згідно з новою директивою, яку незабаром планують запровадити, зміни стосуватимуться всіх країн-членів ЄС. Згідно з 4 директивою ЄС, що готується, якщо у водія заберуть права в одній з європейських країн, наприклад, у Франції або в Італії, він не зможе керувати автомобілем і в інших країнах.
росія накопичила $80 млрд в офшорах. росії вдалося накопичити у офшорах близько третини надприбутків на загальну суму $227 мільярдів, отриманих минулого року від експорту російських товарів.
Антикорупційна програма. Кабінет міністрів затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.
До яких країн виїжджають українські айтівці. У жовтні-листопаді 2022 року DOU провели опитування українських ІТ-спеціалістів, які нині живуть за кордоном. Дізнавалися про їхню мотивацію релокуватися, вибір країни, задоволеність переїздом, плани на повернення тощо. Ось найцікавіше із дослідження.
30% українців наразі офіційно безробітні. Аналітики порталу проаналізували ринок праці та пропозиції освітніх курсів та зібрали 5 професій, які мають попит на ринку, і які можна швидко опанувати.
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«Посилка в кредит». Деякі клієнти українського поштового оператора «Нова пошта» зможуть не платити за «Посилку в кредит». У компанії оголосили акцію, в рамках якої обіцяють рандомно оплатити таку послугу 30 українцям.
  • NovaPay анонсувала випуск кредитних карток та облігацій для клієнтів «Нової пошти».
Пенсійний фонд запровадив сплату добровільних внесків онлайн. З 14 березня сплатити добровільні пенсійні внески можна на вебпорталі Пенсійного фонду України.
Якими смартфонами користуються українці. Більшість українців традиційно віддають перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає. У лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році — 16%.
За матеріалами:
Finance.ua
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