День фінансів: подання декларацій, штрафи водіям, російські $80 млрд в офшорах — Finance.ua

День фінансів: подання декларацій, штрафи водіям, російські $80 млрд в офшорах
У вівторок, 14 березня, стало відомо, за що найчастіше штрафують водіїв в Україні, чи можна не платити штрафи та що за це буде. Про це йдеться в новій статті:
За що найчастіше штрафують водіїв в Україні
У ЄС хочуть запровадити загальні правила та штрафи для водіїв. Згідно з новою директивою, яку незабаром планують запровадити, зміни стосуватимуться всіх країн-членів ЄС. Згідно з 4 директивою ЄС, що готується, якщо у водія заберуть права в одній з європейських країн, наприклад, у Франції або в Італії, він не зможе керувати автомобілем і в інших країнах.
росія накопичила $80 млрд в офшорах. росії вдалося накопичити у офшорах близько третини надприбутків на загальну суму $227 мільярдів, отриманих минулого року від експорту російських товарів.
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