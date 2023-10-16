День фінансів: початок опалювального сезону в Києві, найпопулярніші банкноти в Україні, топ боргів українців — Finance.ua

День фінансів: початок опалювального сезону в Києві, найпопулярніші банкноти в Україні, топ боргів українців Сьогодні 17:50

Понеділок, 16 жовтня. Чому Україні стає все важче отримати фінансову підтримку та яка реальна вартість проїзду в громадському транспорті Києва.

Опалення в Києві. У столиці сьогодні У столиці сьогодні розпочали підключати до тепла житлові будинки. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вже із завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури, тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим.

В КМДА додали, що на підготовку Києва до зими та відновлення пошкодженої росіянами енергетичної інфраструктури було виділено понад один мільярд гривень.

Також найближчим часом опалювальний сезон розпочнеться в Луцьку та Черкасах.

Плани уряду на зовнішнє фінансування у 2024 році. Нардеп Ярослав Железняк Нардеп Ярослав Железняк підрахував , що Україна хоче отримати 46 млрд дол. За його даними середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів становитиме приблизно 19%, а для зовнішніх боргових інструментів — 5,5%.

Водночас, як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, Україні стає все важче отримати фінансову підтримку. «Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває», — сказав Марченко.

Також додамо, що Україна від початку повномасштабного російського вторгнення залучила близько 65 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді пільгових кредитів та грантів. Найбільший обсяг допомоги надійшов від США — 11,98 млрд доларів.

Як наголосив Данило Гетманцев, ситуація на фінансовому фронті є наднапруженою. Якщо Україна втратить зовнішнє фінансування, то буде не так багато виходів і всі вони дуже погані.



Обіг готівки в Україні. За За даними НБУ , на одного жителя України припадає 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет. Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень та монет номіналом 10 копійок.

Топ боргів українців. Як Як свідчать дані Опендатабот, з жовтня 2022-го по жовтень 2023-го року кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників зросла на 1,2 мільйона. Найбільший приріст заборгованостей було зафіксовано в категорії «Стягнення судового збору».

Фонд для підтримки реформ в Україні. МВФ МВФ оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили 14 млн дол. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу України, успішного здійснення реформ.

Розрив у зарплаті чоловіків та жінок скоротять. Уряд України затвердив Стратегію зменшення розриву в оплаті праці чоловікам та жінкам. Так, в планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті від 18,6% до 13,6%. Завдяки імплементації Стратегії Уряд України затвердив Стратегію зменшення розриву в оплаті праці чоловікам та жінкам. Так, в планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті від 18,6% до 13,6%. Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей.

До речі, Чеська Республіка посідає перше місце серед європейських країн за рівнем працевлаштованості населення. Середній рівень безробіття у країнах ЄС становить 5,9%, а у США — 3,8%.

Мораторій на планові перевірки скасують. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ розглянув проєкту закону про скасування мораторію на документальні перевірки. На проведення планових перевірок мораторій знімається повністю, але перевірки в так званому спеціальному режимі будуть застосовуватися починаючи з 1 листопада поточного року до кінця 2024 року.

Реальна вартість проїзду в громадському транспорті Києва. Як Як випливає з розрахунків «Київпастрансу», реальна вартість квитка в громадському транспорті Києва становить від 20 до 24 гривень. Наразі ж проїзд становить 8 гривень. Кличко обіцяв, що до кінця війни у Києві вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме.

Відмітимо, що українці все частіше обирають електросамокати для пересування по місту. Водночас електросамокати на законодавчому рівні прирівняли до транспортних засобів. Це рішення автоматично посилило відповідальність за порушення правил дорожнього руху для їх власників. Які правила діють для водіїв цього транспорту в Україні та які штрафи і за що можна отримати у 2023 році, розповідаємо у новій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.