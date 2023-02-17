День фінансів: підвищення пенсій, 17 млрд грн на відновлення України, штучний інтелект і криптовалюти — Finance.ua

День фінансів: підвищення пенсій, 17 млрд грн на відновлення України, штучний інтелект і криптовалюти Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 17 лютого, про пенсії, соціальні виплати та безробіття.

Підвищені пенсії для 10 мільйонів українців. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже в березні уряд проведе Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже в березні уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Соціальні виплати. У Мінсоцполітики нагадали, з 1 січня 2023 року соціальні виплати автоматично продовжено на весь період дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення. Але в деяких випадках отримувачам допомог У Мінсоцполітики нагадали, з 1 січня 2023 року соціальні виплати автоматично продовжено на весь період дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення. Але в деяких випадках отримувачам допомог необхідно звернутися до органів соцзахисту.

До речі, Мінреінтеграції повідомило, 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб не отримали грошову допомогу від держави у січні. Причиною цього стало недофінансування бюджетної програми, яке сталося через помилку.

17 млрд грн на відновлення. За словами Шмигаля, на спецрахунку для За словами Шмигаля, на спецрахунку для відновлення України вже є 17 мільярдів гривень. Також заплановано до кінця року надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ й 1,5 млрд доларів від США. Крім того, є політична домовленість з Урсулою фон дер Ляєн про допомогу ЄС в розмірі 1 млрд євро.

Українці подали через застосунок «Дія» понад 325 тисяч повідомлень про знищення або пошкодження житла внаслідок російської агресії.

У свою чергу в Національному банку назвали п’ять ключових напрямків екстреного відновлення у 2023 році.

156 тис. безробітних українців. За даними Державного центру зайнятості, в Україні офіційно За даними Державного центру зайнятості, в Україні офіційно зареєстровано 156 тис. безробітних . Найбільше звернень фіксується у Харківській та Запорізькій областях, за ними — Дніпропетровська та Сумська. Найбільша кількість тих, хто звернулися і перебувають на обліку, це жінки — 71%.

Ситуація зі світлом. Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький прогнозує, що Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький прогнозує, що весна і літо будуть непростими , відключення електроенергії триватимуть й надалі. Однак, зараз спостерігається стабілізація енергетичної ситуації через злагоджену роботу енергетиків, ремонти, потепління та відповідне зниження споживання, імпорт електричної енергії з країн Європи.

Автомобілі від Латвії. У Латвії Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про У Латвії Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Країна безоплатно передаватиме конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби у власність уряду України.

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5 найкращих гривень. Українська пам’ятна монета номіналом 5 гривень Українська пам’ятна монета номіналом 5 гривень виграла головну нагороду на міжнародному конкурсі «Монета року». Вона із відривом здобула титул «Найхудожнішої монети», зачарувавши журі зображенням лелек та традиційними узорами.

Штучний інтелект і криптовалюти. Криптовалюти, що зосереджені на штучному інтелекті, різко зросли у січні після того, як чат-бот OpenAI, відомий під назвою ChatGPT, став інтернет-феноменом і викликав сплеск навколо майбутнього потенціалу. Практично всі токени, віднесені Coinmarketcap до категорії штучного інтелекту, показали принаймні двозначний приріст за останній місяць. Наскільки ці токени мають тісний зв’язок зі штучним інтелектом та чи буде мати ця історія продовження, розповідаємо в новому матеріалі:

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