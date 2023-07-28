День фінансів: перевірки безробітних, вартість квадрата житла, нова функція Приват24 — Finance.ua

День фінансів: перевірки безробітних, вартість квадрата житла, нова функція Приват24 Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 28 липня, йшлося про таке:

Що відбувається на готівковому валютному ринку. Зростання курсу долара на Зростання курсу долара на готівковому валютному ринку останніми днями є абсолютно нормальним. НБУ відстежує ситуацію. Про це повідомляє заступник голови НБУ Юрі1 Гелетій.

В Україні хочуть перевіряти безробітних щодо обґрунтованості виплат. Мінекономіки Мінекономіки виставило на громадське обговорення відповідний проєкт наказу. Порядок перевірок щодо безробіття був і раніше, але тепер його хочуть кардинально змінити.

У Києві зросли зарплати. У Києві зарплати максимальні. Середня У Києві зарплати максимальні. Середня зарплата місцевих жителів — 20 тис. грн. За даними профільного порталу Work.ua, що провів дослідження, заробітні плати зросли на 10% у всіх фахівців. У деяких спостерігається тотальне зростання прибутку. Найвищий — у психологів, які почали одержувати на 80% більше.

У Приват24 з’явилася нова важлива функція. ПриватБанк ПриватБанк оновив додаток Приват24. У свіжій версії з’явилися дві нові функції з переказу коштів та підтримки клієнтів. Про це повідомляєпресслужба банку. Згідно з повідомленням, відтепер для отримання переказу на свою картку, не обов’язково ділитися її номером.

Виклики для бізнесу в Україні. регіонального бізнесу провели в чотирьох стратегічних регіонах, де зосереджені регіональні офіси Асоціації - Львів (об'єднує компанії західних областей), Одеса (об'єднує компанії південних областей), Харків (об'єднує компанії східних областей), Дніпро (об'єднує компанії деяких центральних областей). Опитування регіонального бізнесу провели в чотирьох стратегічних регіонах, де зосереджені регіональні офіси Асоціації - Львів (об'єднує компанії західних областей), Одеса (об'єднує компанії південних областей), Харків (об'єднує компанії східних областей), Дніпро (об'єднує компанії деяких центральних областей).

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