День фінансів: перевірка переселенців, отримання паспорта по-новому, росія відновлює участь у «зерновій угоді» — Finance.ua

День фінансів: перевірка переселенців, отримання паспорта по-новому, росія відновлює участь у «зерновій угоді» Вчора 17:50

У середу, 2 листопада, розповімо, як столиця готується до найгіршого розвитку подій та чому росія передумала і повернулась до «зернової угоди».

Графіки відключень світла. Сьогодні з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних Сьогодні з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень електроенергії . В «Укренерго» кажуть, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

У ДТЕК у свою чергу повідомили, що в деяких районах Києва спостерігається перевантаження електромереж. Через це можливе застосування екстрених відключень електроенергії поза графіками.

Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба не виключає повного відключення електроенергії та опалення у випадку подальших влучань російської армії в об’єкти енергетичної інфраструктури.

1000 пунктів обігріву у Києві. У столиці розглядаються різні сценарії розвитку подій і найгірший — коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. Так, У столиці розглядаються різні сценарії розвитку подій і найгірший — коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. Так, у випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.

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«Зернова угода». Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня середи, «як це було раніше». За словами Ердогана, міністр оборони росії Сергій Шойгу зателефонував до свого турецького колеги, щоб повідомити про початок операцій.

Отримати пенсії без світла та зв’язку буде можливо. Попри відключення елетроенергії в країні Укрпошта не планує припиняти свою діяльність. Компанія вже використовує генератори, отримала термінали Starlink та закупила першу партію з 5 тис. ліхтарів для роботи без електрики й продовжуватиме закупівлі за потребою. За відсутності світла компанія може надавати Попри відключення елетроенергії в країні Укрпошта не планує припиняти свою діяльність. Компанія вже використовує генератори, отримала термінали Starlink та закупила першу партію з 5 тис. ліхтарів для роботи без електрики й продовжуватиме закупівлі за потребою. За відсутності світла компанія може надавати основні послуги.

48 млрд грн сплачених податків ІТ-компаніями. За підсумками дев’яти місяців поточного року національна За підсумками дев’яти місяців поточного року національна ІТ-індустрія зберігає позитивну динаміку росту та залишається єдиною експортною галуззю, яка стабільно генерує валютні надходження до економіки України в умовах війни. За даними НБУ, за дев’ять місяців 2022 року обсяг комп’ютерних послуг збільшився на 13% та становить майже 5,5 млрд дол. США. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів за цей період склала 48 млрд грн.

41,3 млрд євро допомоги від Заходу. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що загальна військова допомога , надана Україні країнами Заходу в поточному році, складає 41,3 млрд євро, що становить 86% від військового бюджету країни-агресора — російської федерації. Найбільший відсоток від власних оборонних бюджетів Україні виділили країни Балтії та Польща.

Перевірка переселенців. У Мінсоцполітики нагадали, що при зміні місця фактичного проживання внутрішньо переміщеній особі необхідно стати на облік за новим місцем. Факт проживання переселенця за фактичним місцем У Мінсоцполітики нагадали, що при зміні місця фактичного проживання внутрішньо переміщеній особі необхідно стати на облік за новим місцем. Факт проживання переселенця за фактичним місцем вибірково перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України.

До речі, Кабінет Міністрів розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Право на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території громад, розташованих у районах проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації.

Отримати паспорт стане простіше. Паспорти, що були виготовлені, але не одержані через тимчасову окупацію чи бойові дії, відтепер Паспорти, що були виготовлені, але не одержані через тимчасову окупацію чи бойові дії, відтепер можна забрати в будь-якому територіальному підрозділі Державної міграційної служби чи закордонних дипломатичних установ.

Новий збір від Притули. Сергій Притула оголосив новий Сергій Притула оголосив новий «мега-збір» коштів для закупівлі обладнання, необхідного Збройним силам України. Цього разу українці можуть допомогти закупити бронетехніку для військових. Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Його мета — зібрати 200 млн гривень.

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